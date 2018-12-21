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adidas集結布魯克林創意基地靈感　打造3雙嶄新籃球鞋

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▲adidas全新Marquee BOOST鞋款。（圖／adidas提供）

▲adidas全新Marquee BOOST鞋款。（圖／adidas提供）

體育中心／綜合報導

adidas正式發佈由旗下創意基地Brooklyn Farm所設計的全新籃球系列鞋款， adidas Brooklyn Farm集結跨領域設計人才，攜手當地各層級球員首發推出Marquee BOOST、N3XT L3V3L 與 Pro Vision 三雙鞋款，以卓越性能及突破既有想像的嶄新風格引領籃球文化，讓籃球愛好者不論在場上實戰或是生活穿搭，都能創造極致表現。

adidas全新Marquee BOOST鞋款，別出心裁設計出一體成形的厚層鞋領，透過巧妙選材及壓紋技術運用，提供舒適的支撐。同時採用全腳掌的BOOST中底，帶來緩震回饋的強大優點，前腳掌的外側更加上TPU穩定片來降低側翻扭傷機率。另外除了配置抓地力卓越的耐磨人字紋大底，更搭配網布鞋面，讓透氣度更加卓越。而這次Marquee BOOST同時推出低筒與高筒版本，滿足不同需求的籃球愛好者。

▲adidas Brooklyn Farm推出創新力作。（圖／adidas提供）

▲為滿足不同需求使用者，adidas全新Marquee BOOST鞋款也推出低筒供大家選擇。（圖／adidas提供）

極具未來科技感的N3XT L3V3L，不僅為adidas第一雙無鞋帶設計的籃球鞋，更是首雙搭載全新輕量LIGHTSTRIKE緩震中底的鞋款。以避震緩衝的超輕量泡棉，提供足部全方位的動態支撐，更同時保持輕量、無負擔的穿著感受。而無鞋帶的全Primeknit針織鞋面，為雙足呈獻更完美的包覆性，側面的防側翻TPU穩定結構則提供絕佳支撐，幫助球員在激烈的碰撞中維持穩定。

▲adidas Brooklyn Farm推出創新力作。（圖／adidas提供）

▲adidas第一雙無鞋帶設計的籃球鞋N3XT L3V3L。（圖／adidas提供）

Pro Vision鞋款則為BOUNCE科技的新生力軍，以全腳掌BOUNCE中底，搭配針織鞋面與合成皮革打造的鞋身，不僅耐磨持久，更能完善提升支撐機能。覆蓋式的鞋舌增加腳踝的貼合度，人字紋外底則確保在各種場地都能提供絕佳抓地力。同時簡約的設計更適用於生活休閒穿搭，展現自我獨特風格。

adidas Brooklyn Farm 全新籃球鞋款系列將於12月20日(四)上市。

▲adidas Brooklyn Farm推出創新力作。（圖／adidas提供）

▲Pro Vision是BOUNCE科技的新生力軍。（圖／adidas提供）

關鍵字： adidas
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