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NIKE再啟LeBron Watch 計畫　能擁有球員版配色球鞋

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▲LeBron Watch。（圖／NIKE提供）

▲LeBron Watch。（圖／NIKE提供）

體育中心／綜合報導

NIKE上賽季首次推出了LeBron Watch計畫，展現了球場配色靈感與社群影響力的一次全新交匯。LeBron James陸續展示了一系列特別配色的LEBRON 15，旨在向那些他在整個職業生涯當中一直欣賞與喜愛的Nike球鞋及運動員致敬。而隨著聖誕節即將到來，LeBron Watch計畫再度來襲，這一次將會為LEBRON 16 帶來更多的靈感，探索更廣泛的配色主題以及個人故事。

身為一個體育迷，「詹皇」一直被體育領域中的競技精神和傳奇人物所深深吸引。在他成長的90年代，他會觀看電視裡播放的各種體育賽事，也會很快記住他最愛的運動員們的綽號，以及他們腳上所穿著的球鞋。隨著「詹皇」的職業生涯邁入第15年，他成為籃球界代表性的人物之一，同時他的影響力也不再局限於體育圈，而他所穿的球鞋也是大家關注焦點。

上個球季LeBron Watch計畫向許多代表性作品致敬，如今第二波計畫即將到來，可見LEBRON 16被層層纏繞，封帶下都是都是LEBRON 16接下來要致敬的對象及主題。LeBron Watch最新產品將於12月25日起在指定店點發售。

▲上賽季LeBron Watch計畫所推出的LEBRON 15。（圖／NIKE提供）

▲上賽季LeBron Watch計畫所推出的LEBRON 15。（圖／NIKE提供）

關鍵字： NBA詹姆斯NIKE
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