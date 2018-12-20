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跆拳道中華隊換帥　治平教頭劉祖蔭掌兵符

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▲▼ 新任跆拳道中華隊總教練劉祖蔭 。（圖／記者洪偵源攝）

▲劉祖蔭。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

跆拳道中華隊對打項目總教練在18日完成遴選，由治平高中教頭劉祖蔭取代原本的總教練蘇泰源，明年就要迎接拿坡里世大運與曼徹斯特世錦賽，以及爭取2020年東京奧運參賽門票的重大任務。

今年8月的雅加達–巨港亞運，雖然中華隊在對打項目取得1金（蘇柏亞）、1銅（何嘉欣），跆協理事長吳兩平也曾詢問過蘇泰源意願，不過仍需要進行遴選，跆協最終在18日完成遴選。　

遴選結果劉祖蔭以7票一致通過，成為新任中華隊總教練，跆協副秘書長楊凱表示，劉祖蔭遴選時提交的報告，被認為較有前瞻性，目標較為全面，獲得選訓委員青睞，至於正式就任日期還要等協會進一步公佈。

中華隊過去在換總教練時，劉祖蔭多次成為人選之一，去年台北世大運結束後，也曾是跆協考慮人選之一，但後來由蘇泰源出線，此次確定接掌中華隊兵符，也是繼2012年世青賽後，再度進入國家隊。

劉祖蔭服務的治平，孕育過不少跆拳道國手，2010年廣州亞運金牌、2012年倫敦奧運國手魏辰洋、2014年仁川亞運金牌、2017年茂朱郡世錦賽銀牌黃鈺仁，以及在今年亞運奪銅的何嘉欣都來自該校，劉祖蔭將在明年2月1日起赴高雄國訓中心報到，表示將努力做好一切工作。

關鍵字： 跆拳道劉祖蔭
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