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影／火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

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記者王真魚／台北報導

「台灣大王」王柏融19日舉辦加盟日本職棒日本火腿記者會，Lamigo桃猿總教練洪一中到場獻上祝福，期待他到火腿打出佳績，但他也透露有一個煩惱之處：「明年我們有一個很重要的任務，即將挑戰3連霸，一個這麼好的棒子，被火腿挑走了，少他真的差很多。」

▲王柏融加盟火腿，王柏融、洪一中 。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融加盟火腿，洪一中 。（圖／記者季相儒攝）

洪總也提醒王柏融秉持初衷：「曾經遇到打擊不順時，我也曾告訴他不要想太多，回想剛加入球隊的初心，只要維持當持的熱情與拚鬥精神，我相信他有一天一定會成為世界大王。」

王柏融今年在中職待滿3年，行使旅外球員權利，成功以火腿達成共識，將以3年400萬美金加盟，另附激勵獎金，以及1年球隊選擇權。

一路看著王柏融成長，洪總有感而發：「當初柏融加入時，我就有說過，他是中職最好的打者，看到他風光加入火腿，證明我的論調不假，在此也先恭喜他，我很高興也很期待，當然還有一些煩惱。」

樂見王柏融旅外，也很期待他在日本有更好的成績，洪總說：「他是中職第一位透過大型記者會、風光旅外的選手，對中職選手是個指標。」

而談到煩惱之處，洪總苦笑稱：「我們即將挑戰3連霸，少他這一支穩定的棒子，對我們連霸之路更加艱巨。」但他也希望王柏融不用太多擔心：「他在球隊有很好的人緣，他如果在日本打不好，這些人會更煩惱，希望他把該做的事做好，將好的成績帶回台灣。」

王柏融是一位自我要求很高的選手，教練團都看在眼裡，「他在場上從不喊苦，有幾次感冒不舒服，經由隊醫報告後，詢問他要不要休息，他的答案永遠都是不用。」 洪總也向火腿監督栗山英樹提點：「還是要小心他鬥志太高、衝過頭，這方面要稍微注意。」

洪總從領隊劉玠廷得知，火腿在生活起居以及訓練方式給予高規格對待，他也看好王柏融之後的表現：「 把他交給火腿手上，我們真的很放心，我們也知道日職投打水準都很高，我相信以柏融的能力，給他一段時間，他在日本會有很好的發展。」

▲王柏融加盟火腿記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融加盟火腿。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： Lamigo桃猿中職中華職棒
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