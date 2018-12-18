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太空人兜售瑞迪克　2年3200萬美元先簽3屆明星外野手

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▲▼印地安人，布蘭德利（Michael Brantley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲明星外野手布蘭特利（Michael Brantley）轉戰太空人。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

太空人在兜售外野金手套瑞迪克（Josh Reddick）的同時，先行在自由市場簽下外野手布蘭特利（Michael Brantley）。根據《Yahoo Sports》報導，雙方將簽下一紙2年3200萬美元合約，但目前合約內容還有小細節尚未談妥，預計未來幾天才會正式宣佈。
今年球季無緣世界大賽二連霸的衛冕軍太空人，計劃休賽季針對外野防區進行補強，布蘭特利的加入解決太空人打線缺乏左打的問題，且他擁有極佳的上壘能力，幫助太空人在打線上有更多的變化。

據報導中指出，太空人計畫讓布蘭特利鎮守左外野防區，以及視情況兼任指定打擊。大聯盟10年生涯當中，他幾乎都是以外野手身份出賽，其中以左外野身份出賽672場，中外野則是有356場出賽。

太空人計畫找尋外野資深老將，在休賽季就持續布蘭特利聯繫，將他與重砲克魯茲（Nelson Cruz）列為首要補強對象。為了清出空間，球團正在尋求交易瑞迪克，希望解決掉瑞迪克剩餘的2年2600萬美元合約，以利後續其他補強。

31歲的布蘭特利大聯盟生涯10年都為印地安人效力，今年季後投入自由市場。他曾3度入選全明星賽，並在2014年榮獲外野銀棒獎，該年度在美聯MVP票選排行第3。今年球季出賽143場，繳出.309/.364/.468打擊三圍，敲出17支全壘打和76分打點。

▲太空人瑞迪克（Josh Reddick）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人兜售瑞迪克（Josh Reddick）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 太空人布蘭特利克魯茲
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