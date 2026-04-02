被洗版了！亞太球場撤攤惹怒球迷　台南體育局遭改「韭菜收割局」

▲亞太棒球場攤商政策引爆獅迷怒火。（記者林東良翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

統一7-ELEVEn獅上週才在台南亞太成棒主球場風光完成開幕戰，吸引2萬3500名球迷進場，創下中職戶外球場新紀錄，場內外熱鬧氛圍也讓美食攤商成為一大亮點。不料事隔僅3天，台南市政府體育局突宣布調整政策，原本在球場周邊設攤的店家將暫停營運，消息曝光後迅速延燒，相關貼文更被球迷大量留言洗版。

熟悉美食一夕消失 球迷錯愕：開幕才有就沒了

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統一獅球團表示，3月31日接獲體育局通知，針對戶外攤商進行調整，儘管球團希望維持原有店家服務球迷，但最終仍需配合政策，導致鹹酥雞、雞排、地瓜球、烤魷魚等人氣美食短時間內全面暫停設攤。

不少球迷直呼錯愕，「開幕才有、之後就沒了」，更有人感嘆，這些攤商早已不只是食物，而是觀賽體驗的一部分，從賽前排隊到賽後聚集聊天，都是球場文化的重要記憶，如今突然消失，讓整體氣氛大打折扣。

▲亞太棒球場。（圖／記者張雅雲攝）

台南市體育局則回應，開幕戰期間攤商屬臨時性營運，因招商流程未及銜接，才由球團代為安排，目前已完成招標公告，將改採正式程序統一招商，並開放原有攤商投標。

不過，有球迷發現招標時程過於緊湊，4月2日公告、4月7日結標，中間還包含清明連假，甚至隔天就要完成設置，引發質疑「廠商來得及嗎？」、「是不是早就喬好」，相關討論迅速在網路延燒。

留言區被洗版＋改名開酸 體育局遭轟「吃相難看」

爭議擴大後，大批球迷湧入相關公告留言區洗版開罵，「還我雞排、地瓜球」、「看到人潮才想分一杯羹」、「沒看過吃相這麼難看」、「連吃什麼都要管？」等批評聲浪不斷，短時間內累積大量留言，幾乎一面倒負評。

更有網友將怒火延伸到Google地圖，惡搞將台南市政府體育局名稱改為「台南市政府韭菜收割局」，引發轉傳與討論，也讓事件持續延燒。

▲台南體育局遭改名「韭菜收割局」。（圖／翻攝自Google Map）

對此，統一獅球團表示理解並配合政策，同時感謝攤商長期支持，強調這些店家與球迷之間的情感連結，是球場文化的重要一環，並期盼這次暫別「不是終點」，未來仍有機會再度攜手合作。

民進黨立委林宜瑾也表示，已向市府了解狀況，強調會站在球迷立場反映心聲並協助溝通。