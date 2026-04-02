前職棒工會會務專員發文控遭曠職解僱　工會：雙方認知有落差

▲職棒工會理事長交接。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／綜合報導

曾任職於職棒工會的郭姓前會務專員日前在社群發文，指稱自己今年1月因急性腸胃炎請病假、持續就醫並回報狀況，後續也補齊相關醫療證明，最終仍遭認定為曠職，並被以「無故曠職」為由解僱。

對此，工會方面接受《ETtoday運動雲》訪問時表示，現階段案件已進入勞動局調解程序，工會均有配合調查，對個案細節不便多作評論，但強調曾表達願意進行第2次調解，惟郭男當場拒絕。

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郭男在貼文中表示，自己於3月23日上午到台北市勞動局參加勞資調解，對象為過去服務4年的職棒工會，調解事項則與自己遭以「無故曠職」為由解僱有關，但最終調解不成立。

郭男說法指出，整起事件起於1月初，當時他因急性腸胃炎身體不適，自1月5日起請病假休養，期間持續向主管與同事請假、回報病況並就醫。

他提及，自己在請假期間陸續接獲多次曠職通知，1月中旬回到辦公室上班後，曾接受主管約談，並依要求補交請假及醫療相關證明，但直到1月底才得知病假申請已遭駁回，最終於2月3日收到解僱通知。

郭男主張，自己在請假期間已有請假、就醫、持續回報並補正資料，不解為何最終仍被認定為曠職；他也認為，若雇主欲終止勞動關係，應依法律規定程序辦理，而非直接以「無故曠職」為由處理。

郭男並表示，自己向勞動局申請調解，主要訴求包括薪資及相關給付依法結清、若要終止勞動關係應依法處理，以及還原事件經過，避免職涯紀錄遭扭曲。

對於郭男貼文內容，工會受訪人向《ETtoday運動雲》表示，「很多部分大家資訊上是有落差的。」他指出，由於案件目前已進入勞動局調解程序，工會一直以來都配合勞動局調查，過程中相關法律顧問也都有參與。

工會受訪人接著說，調解過程並非十分順利，但工會方面曾主動提出願意再進行第2次調解；不過，依工會方面掌握情況，郭男當時拒絕進一步調解。工會目前的態度是尊重對方後續選擇，不論郭男接下來是循仲裁或司法途徑主張權利，工會都會配合處理。

至於郭男為何拒絕第2次調解，受訪人表示自己並未親自出席當天調解程序，而是由工會主任與會，會後再向他回報。

依工會轉述，調解官當時曾建議雙方可各自提出條件、回去再行思考；工會方面表示願意配合，但郭男當下認為不想再浪費時間，因此拒絕。不過，工會受訪人也說，郭男在調解庭中並未進一步說明後續將採取何種法律程序。

工會另強調，目前案件性質仍屬勞動局調解的行政程序，尚非司法程序；他表示，工會在制度與程序上均有一定規範，相關處理過程也都有律師參與，並與勞動局保持通報與回報，但基於雇主身分及保護當事人考量，現階段不宜就個案細節再做更多公開說明，以免對當事人造成額外傷害。

由於本案目前尚在後續程序可能展開的階段，雙方對請假程序、曠職認定及解僱合法性均存有認知差異，相關爭點是否成立，仍有待後續程序進一步釐清。