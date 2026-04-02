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亞太美食攤商被迫撤出？市府介入調整暫停營運　統一獅盼「不是終點」

▲▼ 亞太棒球場 。（圖／記者張雅雲攝）

▲亞太棒球場。（圖／記者張雅雲攝）

記者胡冠辰／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日發布公告，感謝長期在臺南棒球場、亞太成棒主球場及外地主場賽事陪伴球迷的戶外美食店家，不過也透露，因應臺南市政府體育局相關政策調整，現有戶外美食店家將暫時停止於球場周邊設攤營運。

外界也出現質疑，亞太成棒主球場首戰才剛以多元美食服務獲得好評，為何短時間內就出現「全面撤出」情況。

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這次爭議並非統一獅主動取消原有合作攤商，而是臺南市政府體育局後續調整球場周邊攤商管理方式，將原本由球團與在地攤商合作的模式，改為統一招商管理。

由於新制尚未完成銜接，原本已在現場提供服務的攤商被迫先行撤出，也形成亞太成棒主球場出現「開幕有、之後沒有」的落差狀況。

統一獅在聲明中指出，3月29日亞太成棒主球場首戰，共有2萬3500名球迷進場見證，當天包括台灣番薯丸、阿爆爆爆雞、極屋台、丹丹蔥油餅、豆乳雞、小嫩牛專賣店等多家店家與餐車投入服務，球團也特別點名感謝，直言因為有這些店家的陪伴，才能一起完成首戰的重要任務。

不過，球團也說明，3月31日接獲台南市政府體育局洽談後續戶外店家服務相關事宜，雖然希望能維持現場店家繼續服務球迷，但在配合相關政策調整下，現有戶外美食店家未來一段時間將無法持續於球場周邊營運；球團強調，對此表達理解與配合，也向所有長期支持的店家致上誠摯感謝。

此次事件之所以迅速延燒，關鍵就在於不少球迷早已把球場周邊攤商視為觀賽體驗的一部分；從賽前排隊買點心、賽後邊吃邊聊天，到與親友相聚的記憶，這些熟悉的攤位與味道，早已成為球場文化的重要元素。

如今攤商突然暫停，也讓部分球迷感到不捨，甚至質疑管理政策是否影響原本成熟的觀賽動線與消費便利性。

另外，日前也有攤商在社群平台發文證實撤出消息，台灣番薯丸就以「緊急公告」表示，當晚比賽結束後將撤出台南亞太棒球場，並強調「這不是我們可以決定的事情」；同時也提到，球團在合作過程中相當照顧、全力協助，雙方合作十分融洽。

網路上也出現球迷討論，有人質疑，若未來改採統一招商，是否意味原本一路跟著球隊移動、深受球迷熟悉的攤商，將無法繼續以原本形式進駐；也有人擔心，一旦少了場外美食聚落，亞太成棒主球場原本逐漸建立的主場氛圍，恐怕也會受到影響。

統一獅則在聲明最後表示，戶外美食店家與球迷之間建立的情感連結，早已成為球場文化的一部分，這次暫別何時能再見仍是未知數，但希望這不是終點，而是沉澱之後再次出發的起點。

球團也強調，未來將持續關注相關政策發展，積極尋求合適方式，盼在適當時機再次攜手店家，為球迷提供更完善的服務。

統一獅聲明全文如下：

統一7-ELEVEN獅隊長期以來致力於打造完善且多元的球場觀賽體驗，身為美食之都的台南城市，在台南棒球場、亞太成棒主球場，甚至在外地主場賽事，球場外美食店家的投入與陪伴，為球迷留下無數珍貴回憶，我們曾經一起走過，無論是在風雨中的賽事，服務每一個球迷的善心與良緣，喜歡看著每個球迷開心的笑容，讓是我們一起堅持下去的力量。

3.29感謝滿場23500球迷進場見證亞太成棒主球場首戰，為了讓球迷再次品嚐那熟悉的味道，謝謝台灣番薯丸、阿爆爆爆雞、極屋台、丹丹蔥油餅、豆乳雞、小嫩牛專賣店、果然甜Sweet 、三兄弟食堂、鳥日子、巴查格石板烤肉、國寶香腸、美國大熱狗、干干萃萃 滷豆干專門店、嘎嘎水果、龍家雞腿酥、龍家炸小米甜甜圈、金吉拉烤魷魚、熊本煎小湯包、Moni桑雞腿肉串以上店家及餐車的服務，因為有你們，首戰我們一起完成這個階段性的任務。

3.31球隊接獲台南市政府體育局洽談後續戶外店家服務相關事宜確認，希望能夠維持現場店家服務球迷，但因應台南市政府體育局相關政策調整，現有戶外美食店家將暫時停止於球場周邊設攤營運，未來一段時間將無法持續於現場提供服務。

對此球團表達理解與配合，並對所有店家長期以來的支持與付出，致上最誠摯的感謝。

這些店家不僅提供多元且具特色的餐飲選擇，更成為球迷進場觀賽前後的重要聚集場域，無論是賽前的期待、賽後的分享，或是與親友相聚的片刻時光，皆因這些熟悉的味道而更加深刻。

獅隊表示，戶外美食店家與球迷之間所建立的情感連結，已成為球場文化的一部分；此次暫別，何時能夠再次見面，都是個未知數，這樣的轉變希望不會造成合作夥伴的困擾，期許這些店家，能夠有再次服務球迷的機會，期許這一切不是終點，而是沉澱之後，準備再次出發，未來請店家將持續關注相關政策發展，並積極尋求合適方式，期盼能在適當時機再次與店家攜手，為球迷提供更完善的服務。

統一 7-ELEVEn 獅隊再次感謝所有戶外美食店家的辛勞與付出，也感謝球迷長期以來的支持與理解。球團將持續努力，守護屬於大家的棒球時光。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球

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