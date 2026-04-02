運動雲

>

劉芙豪、曾智偵背號引退　兩代統一獅傳奇下周亞太告別

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供）

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

4.11~4.12 統一 7-ELEVEＮ獅於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，當周主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，向兩位深刻影響球隊歷史的經典人物——劉芙豪、曾智偵致上最高敬意，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承。

22 曾智偵，被譽為統一獅最具代表性的靈魂人物之一。從職棒元年就是獅隊主戰捕手，在草創時期扛起球隊，無論是場上穩健的打擊與防守，更創下單季盜壘阻殺率0.644仍是中華職棒目前之最的榮耀紀錄，生涯盜壘阻殺率0.499更是難以跨越的障礙，在球隊中他總是對場下對後輩無私的提攜，都奠定了統一獅堅韌不拔的文化根基。他的名字與信念，早已超越成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供）

56 劉芙豪是獅隊另一個世代的優秀傑出選手，隊史首位達成生涯千安、百轟、百盜榮耀紀錄，天天三分砲痛擊韓國SK 飛龍成為亞職大賽球迷心中最感動的回憶，從初登場的青澀新秀，到球隊關鍵時刻最值得信賴的打者，他一次次在逆境中挺身而出，用球棒寫下屬於自己的篇章，在球隊內展現團隊合作精神，互相分享態度及持續進化的職業信念。

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供）

統一獅總經理蘇泰安表示：「回顧統一獅隊史從過去到現在，創造許多紀錄和里程碑，在這球隊歷史的榮耀時刻，號碼引退對於球隊是一件很慎重事情，也是對於選手的正面肯定，這不只是兩位球員的榮耀，更是一段關於傳承的故事。從曾智偵與劉芙豪，我們看見的不只是世代交替，而是一種價值的延續，對棒球的熱愛、對團隊的責任，以及永不放棄的信念。」

下週六、日就在亞太成棒主球場，在即將舉行的引退儀式中，球迷將有機會再次見證兩位傳奇的感動瞬間。那不僅是過去榮耀的回顧，更是一種提醒：統一獅的歷史，正是由這些堅持與信念一點一滴堆砌而成，而現在場上拼戰的每一個教練與選手都是在寫屬於獅隊歷史的時刻。

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供）

當燈光聚焦、掌聲響起，那些曾經的揮棒、守備與吶喊，將再次浮現。背號或許不會再出現打序名單中，但屬於他們的精神，將永遠奔馳在台南棒球場的每一寸草地上。統一獅隊誠摯邀請所有球迷，一同進場，見證這段屬於獅隊、也屬於你我的感動時刻。

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供）

4.11 16:05 龍 vs.獅 #亞太成棒主球場

賽前：榮耀時刻 56 號碼引退儀式

購票網址 https://pse.is/8w3xfp

4.12 16:05 龍 vs.獅 #亞太成棒主球場

賽前：榮耀時刻 22 號碼引退儀式

購票網址 https://pse.is/8w495q

關鍵字： 中華職棒統一獅劉芙豪曾智偵

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

陳晨威開季6戰3轟曝攻擊心態　看林哲瑄引退賽敲安：其實還能打

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

佐佐木朗希單場新高6責失仍逃敗　道奇8比6逆轉國民完成橫掃

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

獅子軍3轟震撼洲際！ 統一9比4痛打兄弟奪3連勝

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

劉承佑砸7千買爆引退周邊！被林哲瑄唸要投資自己買「0050」

【絕對是親生的】都說女兒像爸爸　這一跌我信了XD

熱門新聞

王楚欽桌球世界盃大逆轉封王　距離大滿貫只差奧運金牌

大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛　羅伯斯：今年最好的一次揮棒

佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺　羅伯斯：沒有比分看起來那麼糟

大雨中守候偶像有回報！　大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

「地表最強175」湯瑪斯見證　東泰、陽明未來之星賽稱王封后

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桌球世界盃　中國王楚欽大逆轉封王

2大谷翔平438英尺怪力轟本季最猛

3佐佐木朗希5局失6分仍獲力挺

4大谷翔平親送8歲男童練習球、合影

5前NBA矮湯見證　　東泰、陽明稱王封后

最新新聞

1佐佐木朗希曾把自己關進殼裡

2天使楚奧特左手遭砸腫退場

3千賀滉大前2戰飆16K

4洋基雨戰後牛棚8局失守遭馬林魚逆轉

5旗子哥弗拉格轟46分　撂倒湖人與詹皇

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【珠珠寶貝回歸！】李珠珢展現火辣身材　性感熱舞超有魅力！

【被裁判耽誤的啦啦隊？】棒球主審「完美對拍」神同步應援舞網友笑翻

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

悍將5本柱合體！李珠珢曝女孩練到半夜　朴星垠喊緊張卻被讚專業

【中華隊太棒啦！】一起集氣→贏球歡呼 全場熱血沸騰感動到跟旁人相擁

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

【原來是膽小鬼】狐獴看電視突見動物大軍！嚇得趕緊倒退躲進被子裡XD

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366