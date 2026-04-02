劉芙豪、曾智偵背號引退　兩代統一獅傳奇下周亞太告別

▲獅隊傳奇最終章！曾智偵、劉芙豪背號引退。（圖／統一獅提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

4.11~4.12 統一 7-ELEVEＮ獅於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，當周主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，向兩位深刻影響球隊歷史的經典人物——劉芙豪、曾智偵致上最高敬意，這不只是數字的封存，更是一段跨世代的精神傳承。

22 曾智偵，被譽為統一獅最具代表性的靈魂人物之一。從職棒元年就是獅隊主戰捕手，在草創時期扛起球隊，無論是場上穩健的打擊與防守，更創下單季盜壘阻殺率0.644仍是中華職棒目前之最的榮耀紀錄，生涯盜壘阻殺率0.499更是難以跨越的障礙，在球隊中他總是對場下對後輩無私的提攜，都奠定了統一獅堅韌不拔的文化根基。他的名字與信念，早已超越成績。

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56 劉芙豪是獅隊另一個世代的優秀傑出選手，隊史首位達成生涯千安、百轟、百盜榮耀紀錄，天天三分砲痛擊韓國SK 飛龍成為亞職大賽球迷心中最感動的回憶，從初登場的青澀新秀，到球隊關鍵時刻最值得信賴的打者，他一次次在逆境中挺身而出，用球棒寫下屬於自己的篇章，在球隊內展現團隊合作精神，互相分享態度及持續進化的職業信念。

統一獅總經理蘇泰安表示：「回顧統一獅隊史從過去到現在，創造許多紀錄和里程碑，在這球隊歷史的榮耀時刻，號碼引退對於球隊是一件很慎重事情，也是對於選手的正面肯定，這不只是兩位球員的榮耀，更是一段關於傳承的故事。從曾智偵與劉芙豪，我們看見的不只是世代交替，而是一種價值的延續，對棒球的熱愛、對團隊的責任，以及永不放棄的信念。」

下週六、日就在亞太成棒主球場，在即將舉行的引退儀式中，球迷將有機會再次見證兩位傳奇的感動瞬間。那不僅是過去榮耀的回顧，更是一種提醒：統一獅的歷史，正是由這些堅持與信念一點一滴堆砌而成，而現在場上拼戰的每一個教練與選手都是在寫屬於獅隊歷史的時刻。

當燈光聚焦、掌聲響起，那些曾經的揮棒、守備與吶喊，將再次浮現。背號或許不會再出現打序名單中，但屬於他們的精神，將永遠奔馳在台南棒球場的每一寸草地上。統一獅隊誠摯邀請所有球迷，一同進場，見證這段屬於獅隊、也屬於你我的感動時刻。

4.11 16:05 龍 vs.獅 #亞太成棒主球場

賽前：榮耀時刻 56 號碼引退儀式

購票網址 https://pse.is/8w3xfp

4.12 16:05 龍 vs.獅 #亞太成棒主球場

賽前：榮耀時刻 22 號碼引退儀式

購票網址 https://pse.is/8w495q