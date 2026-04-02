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山本由伸今壓軸登板寫歷史　道奇連3場日籍先發創大聯盟紀錄

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

洛杉磯道奇確定寫下大聯盟歷史新頁，隨著山本由伸2日對克里夫蘭守護者擔任系列賽最終戰先發，道奇正式成為大聯盟史上首支連續3場比賽都由日本出生投手擔任先發的球隊；前兩戰分別由佐佐木朗希與大谷翔平先後登板，締造前所未見的歷史紀錄。

根據Elias Sports Bureau統計，這是大聯盟史上第一次有球隊連3場比賽排出日本出生投手先發，這組由佐佐木朗希、大谷翔平與山本由伸串聯而成的輪值接力，也被形容為道奇本週最具代表性的「武士序列」。

道奇在2024、2025年接連奪下世界大賽冠軍後，本季正朝3連霸目標邁進；相較於上季大量仰賴牛棚調度，如今這套先發輪值呈現出截然不同的面貌。

佐佐木朗希、山本由伸與大谷翔平不僅都具備強勁球速，各自也擁有不同的球種搭配，讓對手在系列賽3場比賽中必須面對完全不同型態的投球內容。

這段歷史性3連戰從3月31日開始，佐佐木朗希迎來備受矚目的球季初登板，雖然道奇最終以2比4不敵守護者，但這名他主投4局送出4次三振，展現出加盟洛杉磯前就已聞名全球的火球威力與完整武器庫。

到了1日，大谷翔平完成2026年球季首次登板，繳出6局無失分好投，用87球僅被敲出1支安打，另有6次三振，順利拿下勝投，幫助道奇以4比1擊敗守護者，也讓這波歷史性輪值安排延續到最終戰。

而山本在本場比賽前，才剛於本季初登板對亞利桑那響尾蛇拿下勝投，當時他主投6局送出6次三振、沒有任何保送，展現絕佳壓制力。

這項紀錄對道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）而言，也格外具有意義；出生於日本沖繩那霸的他，近年一路見證並主導道奇將多名日本球星納入球隊核心，如今更親手率領這組寫下歷史的日籍先發輪值。

羅伯斯在賽前談到這項紀錄時表示：「我之前沒有意識到這是歷史，真的太棒了；我感到非常榮幸，這3位球員都是很出色的人，他們彼此風格都不同，但這真的是大聯盟一個很特別的時刻。」

「尤其是我們很幸運能擁有這些日本球員，不只是我們球隊，整個聯盟也是如此，能夠執教這3位球員，對我來說是一種榮耀。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平山本由伸佐佐木朗希

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