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鄧愷威中繼1局失1分挨轟　太空人6比4退紅襪、三連戰橫掃

▲Carlos Correa。（圖／達志影像／美聯社）

▲Carlos Correa。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

休士頓太空人今（2日）在主場迎戰紅襪，靠著柯瑞亞（Carlos Correa）5局下轟出超前3分砲，以及瓦茲奎茲（Christian Vázquez）追加陽春彈，終場以6比4擊敗紅襪，完成3連戰橫掃；臺灣投手鄧愷威此役在8局上登板，中繼1局被敲1轟失1分，另有1次三振。

太空人首局就靠帕瑞德斯（Isaac Paredes）二壘打與沃克（Christian Walker）適時安打攻下2分，不過紅襪也在1、2兩局各拿1分追成平手。

比賽關鍵出現在5局下，奧圖維（Jose Altuve）敲安後，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）遭觸身球保送上壘，隨後柯瑞亞大棒一揮夯出3分砲，幫助太空人拉開比數；7局下瓦茲奎茲再補上一發陽春砲，將差距擴大到6比2。

鄧愷威在8局上接替登板，先讓康崔拉斯（Wilyer Contreras）擊出游擊滾地出局，但接著被阿布瑞尤（Wilyer Abreu）轟出右外野陽春砲失分。

之後他回穩，先是讓杜賓（Caleb Durbin）三振，再讓拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）擊出左外野飛球出局，完成1局投球任務；鄧愷威此戰用14球、其中9顆好球，被敲1安就是那發全壘打，失1分責失，防禦率來到2.70。

太空人先發投手布洛斯（Mike Burrows）主投5局被敲5安、失2分，送出6次三振，拿下本季首勝；終結者阿布瑞尤（Bryan Abreu）9局上雖被安東尼（Roman Anthony）敲出陽春砲，但仍順利收下救援成功。

紅襪先發克羅謝（Garrett Crochet）投5局失4責失承擔敗投，這場勝利也讓太空人收下5連勝，戰績提升到5勝2敗，紅襪則吞下5連敗。

關鍵字： 鄧愷威、太空人、MLB

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