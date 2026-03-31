181公里暴力一擊！林安可致勝二壘安打　西武5比3擊敗歐力士

▲林安可。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

效力日本西武的台灣好手林安可31日擔任先發指定打擊，8局下雙方戰成3比3平手、二三壘有人時，他敲出關鍵安打送回2分，成為勝利打點。

西武交手歐力士，2局上若月健矢敲出1打點安打，助歐力士先馳得點；西武在2局下隨即反擊，小島大河、卡納里奧（Alexander Canario）接連安打攻佔二、三壘，隨後源田壯亮擊出滾地球送回追平分。4局上歐力士再靠若月健矢建功取得領先，不過西武隨即由小島大河轟出兩分砲反擊，他成為去年12支球團選進的新人中首位開轟的打者；歐力士之後再靠太田椋適時安打，將比分扳成3比3平手。

兩隊一路僵持到後段，關鍵8局下西武面對牛棚洋投派多蒙（Luis Perdomo），長谷川信哉、西川愛也接連敲安攻佔壘包，林安可隨後掃出右外野方向2打點二壘安打，擊球初速快達181公里，為球隊取得領先。9局上岩城颯空一度面臨得點圈危機，最終以再見三振化解危機，西武終場以5比3獲勝。

林安可此役前三打席未能敲安，還吞下2次三振，不過在關鍵時刻挺身而出敲出致勝安打。開季連3場比賽都有安打演出，手感維持不錯，目前打擊率為0.250。