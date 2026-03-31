運動雲

>

樂天回桃園開幕！伙食升級+重訓室擴建　4月中還有好消息

▲ 桃猿改善後勤環境，重訓室擴大、餐廳業者更換，並預計4月中導入PitchCom系統，提升球員備戰條件。 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 桃猿更換餐廳業者 。（圖／樂天桃猿提供，以下同）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今回到桃園主場出賽，迎來多項調整與升級。球團針對重訓空間與球員伙食進行改善，包括擴大既有重訓室、更換餐廳業者，同時預計4月中導入新設備PitchCom，持續優化球員訓練與比賽環境。

桃猿去年曾因裁撤廚師、改以外燴與便當供餐，影響餐點品質，甚至遭週刊爆料出現蒼蠅、活蛆等衛生問題。對此，球團本季已進行調整，副領隊礒江厚綺表示，餐廳業者已經全面更換。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也親自試吃背書，「我自己吃覺得滿不錯的，現在連二軍都是吃自助餐（buffet），不要便當了！」球員對飲食改善同步給予肯定，直言相當營養又多樣化。

除了飲食改善，球團同步升級訓練環境。礒江厚綺指出，現有重訓室已進行擴大，並將部分閒置空間改為體能訓練使用，讓球員有更完整的訓練資源。

原先規劃在桃園球場左外野看台下方打造大型室內訓練中心的計畫，目前則暫時停滯。新任領隊野原武人日前說明，該區域因去年颱風影響出現漏水問題，導致工程無法推進，相關修繕與責任釐清正持續與桃園市政府及施工單位協調。

此外，桃猿預計在4月中導入PitchCom系統，礒江厚綺表示，設備到貨後，先讓球員熟悉操作，再決定正式使用時間，「一、二軍都會配置，實際使用會依選手習慣調整。」

桃猿今桃園開幕戰賽前也舉行「冠軍獎牌揭牌儀式」，重現2025年總冠軍榮耀時刻，象徵球隊延續勝利氣勢，迎接新賽季挑戰。球團期許2026年再拚一座總冠軍，朝二連霸目標邁進。

▲ 桃猿改善後勤環境，重訓室擴大、餐廳業者更換，並預計4月中導入PitchCom系統，提升球員備戰條件。 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 桃猿改善後勤環境，重訓室擴大、餐廳業者更換，並預計4月中導入PitchCom系統，提升球員備戰條件。 。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 桃猿賽前揭牌頒，延續冠軍榮耀拚連霸 。（圖／樂天桃猿提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

【小小年紀一把年紀】萌弟老花眼般摘泳鏡　媽：看這行為真不像3歲

熱門新聞

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

2大谷翔平終結連13打席低潮敲安

3葉宏蔚驚恐入鏡　登上BWF官方IG

4佐佐木朗希撐滿4局失1分　

5韓職MVP回歸大聯盟傷退擔架離場

最新新聞

1游耀興頭槌拿唯一一球　中華男足落敗

2陳晨威200盜史上第5！大王適時安超前

3林安可致勝二壘安打　西武5比3擊敗歐力士

4SGA轟47分　雷霆主帥籲慎選年度MVP

5范國宸連2場開轟！悍將5局追平統一獅

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366