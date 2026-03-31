樂天回桃園開幕！伙食升級+重訓室擴建　4月中還有好消息

▲ 桃猿更換餐廳業者 。（圖／樂天桃猿提供，以下同）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今回到桃園主場出賽，迎來多項調整與升級。球團針對重訓空間與球員伙食進行改善，包括擴大既有重訓室、更換餐廳業者，同時預計4月中導入新設備PitchCom，持續優化球員訓練與比賽環境。

桃猿去年曾因裁撤廚師、改以外燴與便當供餐，影響餐點品質，甚至遭週刊爆料出現蒼蠅、活蛆等衛生問題。對此，球團本季已進行調整，副領隊礒江厚綺表示，餐廳業者已經全面更換。」

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他也親自試吃背書，「我自己吃覺得滿不錯的，現在連二軍都是吃自助餐（buffet），不要便當了！」球員對飲食改善同步給予肯定，直言相當營養又多樣化。

除了飲食改善，球團同步升級訓練環境。礒江厚綺指出，現有重訓室已進行擴大，並將部分閒置空間改為體能訓練使用，讓球員有更完整的訓練資源。

原先規劃在桃園球場左外野看台下方打造大型室內訓練中心的計畫，目前則暫時停滯。新任領隊野原武人日前說明，該區域因去年颱風影響出現漏水問題，導致工程無法推進，相關修繕與責任釐清正持續與桃園市政府及施工單位協調。

此外，桃猿預計在4月中導入PitchCom系統，礒江厚綺表示，設備到貨後，先讓球員熟悉操作，再決定正式使用時間，「一、二軍都會配置，實際使用會依選手習慣調整。」

桃猿今桃園開幕戰賽前也舉行「冠軍獎牌揭牌儀式」，重現2025年總冠軍榮耀時刻，象徵球隊延續勝利氣勢，迎接新賽季挑戰。球團期許2026年再拚一座總冠軍，朝二連霸目標邁進。

▲ 桃猿賽前揭牌頒，延續冠軍榮耀拚連霸 。（圖／樂天桃猿提供）