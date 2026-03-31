運動雲

>

德魯攻防兩端都能有貢獻、正負值+18成贏球保證　全方位貢獻奪單週MVP

▲德魯奪下TPBL第二十二週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

▲德魯奪下TPBL第二十二週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL第二十二週單週最有價值球員（MVP）由德魯拿下，新竹御嵿攻城獅上週於主場新竹縣體育館接連迎戰新北中信特攻與桃園台啤永豐雲豹，德魯雖在外線手感未如預期的情況下，仍透過全面表現影響比賽，帶領球隊收下主場二連勝，獲選為本週MVP。

週六對戰特攻，德魯繳出全隊最高20分，外加12籃板、3助攻與4抄截的全能數據。儘管招牌外線命中率不如以往穩定，他仍透過切入、轉換進攻與積極拚搶籃板持續為球隊製造優勢，在攻守兩端展現穩定貢獻，成功幫助攻城獅收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔日迎戰聯盟龍頭雲豹，德魯手感依舊未完全回溫，但他隨即轉換比賽方式，透過籃板控制與團隊串聯影響戰局。全場貢獻8分、19籃板、5助攻，並以正負值+18高居全隊之最，多次在關鍵時刻掌握籃板、發動攻勢，成為球隊穩定節奏的重要關鍵。

在德魯兩戰穩定發揮下，攻城獅成功守住主場，收下二連勝，同時也將與雲豹本季對戰戰績推進至3勝2敗，在強敵對決中占據優勢。儘管得分表現並非場場亮眼，德魯仍以全方位貢獻證明自身價值，是球隊能夠連續取勝的重要支柱。

從得分輸出到籃板掌控，再到比賽節奏的影響，德魯在手感不佳時仍能找到影響勝負的方式，展現頂級球員的調整能力與比賽智慧。這樣多面向的表現，也再次體現籃球的深層魅力
 

關鍵字： 德魯攻城獅TPBLMVP籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

吳宗憲自嘲「演唱會變告別式」　玩地獄哏：唱完黃明志就被抓了

熱門新聞

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

2大谷翔平終結連13打席低潮敲安

3葉宏蔚驚恐入鏡　登上BWF官方IG

4佐佐木朗希撐滿4局失1分　

5韓職MVP回歸大聯盟傷退擔架離場

最新新聞

1游耀興頭槌拿唯一一球　中華男足落敗

2陳晨威200盜史上第5！大王適時安超前

3林安可致勝二壘安打　西武5比3擊敗歐力士

4SGA轟47分　雷霆主帥籲慎選年度MVP

5范國宸連2場開轟！悍將5局追平統一獅

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366