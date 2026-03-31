德魯攻防兩端都能有貢獻、正負值+18成贏球保證　全方位貢獻奪單週MVP

▲德魯奪下TPBL第二十二週單週最有價值球員。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL第二十二週單週最有價值球員（MVP）由德魯拿下，新竹御嵿攻城獅上週於主場新竹縣體育館接連迎戰新北中信特攻與桃園台啤永豐雲豹，德魯雖在外線手感未如預期的情況下，仍透過全面表現影響比賽，帶領球隊收下主場二連勝，獲選為本週MVP。

週六對戰特攻，德魯繳出全隊最高20分，外加12籃板、3助攻與4抄截的全能數據。儘管招牌外線命中率不如以往穩定，他仍透過切入、轉換進攻與積極拚搶籃板持續為球隊製造優勢，在攻守兩端展現穩定貢獻，成功幫助攻城獅收下勝利。

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隔日迎戰聯盟龍頭雲豹，德魯手感依舊未完全回溫，但他隨即轉換比賽方式，透過籃板控制與團隊串聯影響戰局。全場貢獻8分、19籃板、5助攻，並以正負值+18高居全隊之最，多次在關鍵時刻掌握籃板、發動攻勢，成為球隊穩定節奏的重要關鍵。

在德魯兩戰穩定發揮下，攻城獅成功守住主場，收下二連勝，同時也將與雲豹本季對戰戰績推進至3勝2敗，在強敵對決中占據優勢。儘管得分表現並非場場亮眼，德魯仍以全方位貢獻證明自身價值，是球隊能夠連續取勝的重要支柱。

從得分輸出到籃板掌控，再到比賽節奏的影響，德魯在手感不佳時仍能找到影響勝負的方式，展現頂級球員的調整能力與比賽智慧。這樣多面向的表現，也再次體現籃球的深層魅力

