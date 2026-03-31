樂天打線微調！何品室融移至9棒　曾豪駒盼他放開來

▲總教練曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（31日）回到桃園主場出賽，推出新洋投魔爾曼先發登板，並同步調整打線，包括將何品室融安排至第9棒。談到這項安排，曾豪駒表示，希望能減輕何品室融的心理壓力，繳出原有表現。

桃猿此役棒次如下：林政華擔任中外野開路先鋒，陳晨威排左外野第2棒，林智平先發一壘第3棒，林泓育扛第4棒指定打擊，第5棒游擊林承飛，第6棒三壘林子偉，第7棒捕手宋嘉翔，第8棒二壘許賀捷，第9棒右外野為何品室融。

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何品室融被安排在第9棒。教練曾豪駒賽前受訪表示，主要仍是希望幫助他調整節奏。

「他熱身賽是有展現出不錯的能力，我們也看到他好的地方，所以才讓他繼續去面對這樣的比賽強度。」曾豪駒指出，何品室融仍在適應一軍比賽節奏的過程中，球隊會持續給予機會，同時期待他做好心理調適。

前兩戰表現是否受到心理影響，曾豪駒坦言，「多少有一點，因為前兩場面對的投手都是滿頂尖的對手。」他認為，何品室融尚未抓到屬於自己的比賽節奏，但隨著對戰經驗累積，相信他會逐漸找到應對方式。

曾豪駒表示，今天面對台鋼雄鷹先發投手後勁，何品室融應該能在球路判斷與對戰策略上做出調整，「我相信這一場，他會有一些自己的想法，可以把能力展現出來。」