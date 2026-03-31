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比肩KG、愛神！多桑姆繳超狂大三元率灰狼勝　還送獨行俠主場13連敗

▲明尼蘇達多桑姆（Ayo Dosunmu）全場轟下18分、15籃板、12助攻，繳出「超級大三元」。（圖／達志影像／美聯社）

▲明尼蘇達多桑姆（Ayo Dosunmu）全場轟下18分、15籃板、12助攻，繳出「超級大三元」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

力拚季後賽排名的明尼蘇達灰狼，31日作客達拉斯展現恐怖的統治力。在當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）傷癒復出之際，26歲後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）搶盡風頭，全場轟下18分、15籃板、12助攻的「超級大三元」，成為隊史繼「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）與洛夫（Kevin Love）後，第3位達成「15+15+10」數據的球員。終場灰狼以124比94輕鬆獵殺獨行俠，不僅穩住西區第6名寶座，也送給對手悲情的主場13連敗。

灰狼今日打得輕鬆寫意，團隊投籃命中率高達53%，三分球命中率也有45%的水準。全場送出33次團隊助攻，其中禁區得分以68比42大幅領先，最多領先差距達33分。

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而此役表現最亮眼的非多桑姆莫屬，他先發出賽33分鐘手感極佳，全場13投8中貢獻18分，同時瘋狂抓下15個籃板並送出12次助攻，整場比賽僅發生1次失誤，這不僅是他生涯第2次大三元，更是灰狼隊史第44次。

根據數據統計，多桑姆是灰狼隊史首位繳出「18、15、12」數據的球員。若加上他今日貢獻的3次抄截，他更成為NBA聯盟史上第33位達成此項全能數據的球員，繳出亮眼成績單，多桑姆賽後除了感謝上帝，他也感謝隊友的信任，「我就是帶著信心上場比賽。」

除了多桑姆外，藍道（Julius Randle）貢獻全場最高24分，戈貝爾（Rudy Gobert）也有14分、10籃板的雙十表現。

反觀獨行俠今日手感冰冷，團隊命中率僅3成5，雖然葛佛（Daniel Gafford）拿下全隊最高21分、8籃板，狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）挹注12分，但仍難敵灰狼的猛攻，在主場苦吞13連敗，追平1993-94賽季以來的最慘紀錄。

關鍵字： NBA多桑姆灰狼大三元獨行俠

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