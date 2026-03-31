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佐佐木朗希談ABS好球帶系統「五五波」　改判也不受影響

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間31日主場迎戰克里夫蘭守護者，日籍投手佐佐木朗希迎來本季初登板先發，繳出4局失1分、送出4次三振的內容，雖吞下敗投，但整體投球表現穩定，仍獲主場球迷熱烈掌聲。賽後他談到ABS電子好球帶系統，表示「沒有什麼特別感覺」。

此役佐佐木在投手丘上展現沉著節奏，首局面對關（Steven Kwan）時，一顆低角度卡特球原判為好球，但經對方提出ABS挑戰後改判為壞球。

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面對判決變動，佐佐木並未受影響，他表示，「我自己也覺得是低球，不過比我實際看到的還要接近好球帶一點，所以反而讓我有種『原來那種位置也會被判進來』的感覺，之後就切換心態繼續投球。」

對於ABS系統是否有利於自己，佐佐木直言「大概五五波」，並補充「好球就是好球、壞球就是壞球，沒有什麼特別想法」，語氣平實，顯示其專注於投球本身，而非外在因素。

比賽前段，佐佐木雖在首局讓對手攻上得點圈，但成功守住無失分，第2局更投出三上三下，不過第3局被關擊出二壘安打失掉1分，但他迅速穩住陣腳，未讓失分擴大。

第5局面對首名打者被敲安後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）上場換投，佐佐木在全場掌聲中退場，回到休息區後與總教練握手致意，並接受鼓勵。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希

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