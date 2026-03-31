佐佐木朗希4局失1分吞敗　坦言「最不安的是自己」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間31日在主場迎戰克里夫蘭守護者，先發投手佐佐木朗希迎來本季初登板，雖繳出4局失1分的尚可內容，仍因打線支援不足吞下敗投，道奇也因此在開季第4戰吞下今年首敗。

佐佐木此役共用78球，其中45球為好球，好球率達57.7%，相較春訓期間控球不穩的情況明顯改善。

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他在首局即飆出最快約160公里速球，僅被敲出1安打未失分，第2局更讓對手三上三下，不過第3局在1人出局三壘有人的情況下，被關（Steven Kwan）擊出二壘安打失掉1分，但隨後穩住陣腳，未讓失分擴大。

進入第4局，佐佐木雖投出保送，但成功壓制後續打者，第5局面對首名打者被敲安後退場，留下的壘上跑者最終未再失分，退場時也獲得主場球迷掌聲肯定。

賽後佐佐木坦言，「說實話，最不安的是我自己」，顯示他對於初登板的壓力與期待，不過他也給出正面評價，認為「能夠在好球帶內和打者對決」，在控球與投球內容上有所收穫。

事實上，佐佐木在春訓4場登板防禦率高達15.58，且8.2局就投出17次四死球，控球問題備受關注。本場比賽他透過增加卡特球使用比例，讓投球穩定性提升，也成功降低保送數。