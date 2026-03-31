曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

▲鈴木駿輔 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

效力台灣職棒（CPBL）富邦悍將的日籍投手鈴木駿輔，在海外打拚曾一度萌生退意，甚至遭遇「幫忙拿行李」等嚴苛上下關係，但他仍未放棄職業夢想。鈴木駿輔接受日媒《Full Count》訪問吐露心境，歷經台灣業餘球隊低潮洗禮後，他成功重返職棒舞台，迎來生涯轉捩點。

鈴木駿輔過去曾在日本獨立聯盟BC聯盟的福島紅希望、信濃大羚羊效力，2024年來台加盟樂天桃猿，不過球季中途在洋將登錄期限前遭註銷，8月離隊。之後他轉戰台灣業餘球隊，一邊打球、一邊等待重返職棒的機會。

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談到當時處境，鈴木坦言環境落差極大，「職業和業餘完全不同，不只是球隊內，就連外籍球員之間也有上下關係，甚至比職業還嚴格。有些人會叫我『去幫忙拿行李』，那是最讓我不甘心的地方。」他也透露，當時低潮到一度動念回日本，「真的有想過乾脆回去算了。」

對於已經體驗過職棒舞台的鈴木來說，業餘球隊的落差相當明顯。由於許多球員是邊工作邊打球，他也感受到「相比職業球員，擁有高度目標意識的人較少」。即便如此，他仍選擇留在台灣，原因只有一個。「我相信只要再給我一次機會，一定能打出成績。正因為沒有放棄這個目標，我才能再次朝職業舞台邁進。」

2025年5月，鈴木駿輔成功加盟富邦悍將，從二軍重新出發就展現壓制力，8場出賽拿下5勝，投39局無失分，刷新聯盟二軍紀錄。隨後升上一軍先發5場，繳出2勝、防禦率2.51的成績，成功站穩腳步。

回顧這段經歷，他直言2025年是人生轉捩點，「真的很慶幸沒有放棄，在台灣經歷業餘棒球後，讓我比在日本時更有飢渴感，心理層面也成長很多。」

休賽季期間，他也與母校福島聖光學院學長、讀賣巨人投手船迫大雅一同自主訓練，從中感受到職業球員的態度，「在日本，球員不論年齡或地位都能平等相處，真的很帥氣。」

鈴木駿輔仍懷抱著更高目標，「希望有一天能在日本選秀被叫到名字，站上同樣舞台。」從業餘時期的挫折，到在台灣重生，27歲的他持續在異鄉投手丘上追逐未竟的職業夢。