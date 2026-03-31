佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇火球男佐佐木朗希31日（台灣時間）迎來本季初登板，雖然在第5局途中退場無緣勝投，但成功投滿4局並將失分控制在最低，逐步找回節奏。前大聯盟投手岡島秀樹給予高度評價，認為「能撐滿4局很重要」，應該也讓教頭羅伯斯（Dave Roberts）鬆了一口氣。

佐佐木首局就遭遇判決波折，面對關（Steven Kwan）時，原判好球的卡特球經ABS挑戰後改判壞球，但他並未受到影響，仍冷靜以卡特球三振對手。接著讓諾爾（Jhonkensy Noel）擊出滾地球出局，雖被拉米瑞茲（José Ramírez）敲安並形成得點圈危機，仍成功守住首局。

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克服首局關卡後，佐佐木逐漸穩住節奏，第2局投出3上3下。不過第3局被Austin Hedges敲出二壘打後失分，仍將傷害控制在最小。5局上，被敲安打後無人出局退場，隊友穩住戰局無失分。他投4局，用78球，包含45顆好球，被敲4安打，失1分，奪4次三振，有2次保送，整體投球內容較春訓時期較為回穩。

佐佐木在春訓4場出賽防禦率高達15.58，一度引發外界擔憂。岡島秀樹分析指出，「以春訓的數據，其實一般來說很難在大聯盟登板，但這場能穩定投滿4局是很大的收穫。」他也認為，羅伯斯既然讓他進入開幕輪值，如今看到內容回穩，「應該也鬆了一口氣」。