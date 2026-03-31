韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

效力多倫多藍鳥的前KBO強投龐塞（Cody Ponce），31日迎來睽違5年、相隔1639天的大聯盟復出戰，未料卻在比賽中發生意外傷退，僅投2.1局就提前退場，為新球季投下震撼彈。

龐塞此戰先發對上科羅拉多落磯，開局狀態不錯，前2局無失分，展現過去在KBO時期壓制力。首局連續解決打者，包含用滑球三振對手，投出三上三下；第2局雖被敲出二壘打，但仍成功化解危機。

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不過3局上風雲變色，龐塞先投出保送與暴投，形成失分危機，隨後在投球動作中踩空跌倒，被判投手犯規失掉1分。更嚴重的是，他在處理滾地球時右膝疑似扭傷，當場痛苦倒地，最終搭車離場，提前結束復出戰。

龐塞此役共用47球，投2.1局，被敲1安打、1保送、3次三振、失1分，整體內容仍具水準，但突如其來的傷勢成為最大變數。

龐塞去年效力韓職韓華鷹，出賽29場投180.2局，繳出17勝1敗、防禦率1.89與252次三振的統治級成績，最終榮膺年度MVP，季後也以3年3000萬美元加盟藍鳥。

春訓期間他同樣表現亮眼，5場出賽防禦率僅0.66，順利卡位先發輪值。然而復出首戰就遭遇傷勢，對球團與本人都是沉重打擊。

目前龐塞將接受進一步檢查，傷勢嚴重程度與是否長期缺陣，將牽動藍鳥新球季先發布局。