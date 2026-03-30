東超亞軍領航猿返台險踢鐵板！盧峻翔末節飆12分逆轉洋基　卡米諾斯怒批「全隊宿醉」

▲桃園璞園領航猿驚險擊敗墊底的洋基工程。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

剛在東亞超級聯賽（EASL）奪下亞軍榮耀的桃園璞園領航猿，今日回歸PLG賽場卻險些踢到鐵板，面對聯賽墊底的洋基工程，領航猿全隊受「東超宿醉」影響，手感一度降至冰點，甚至在第3節僅進帳13分落入被動，所幸「夜王」盧峻翔在末節及時甦醒，單節強砍12分領軍打出20比3猛烈攻勢，終場領航猿以97比92驚險擊敗洋基工程，收下近期3連勝，持續穩坐聯盟龍頭。

領航猿今日開賽明顯尚未適應高強度差旅後的節奏，首節以22比26落後，第2節雖靠著李家慷替補出發連拿10分，半場結束以52比48反超，但易籃後噩夢降臨。領航猿第3節外線11投僅1中，單節發生5次失誤，反觀洋基工程靠著德古拉在禁區威脅，前3節結束反以70比65領先5分。

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決勝節戰況趨於白熱化，場邊也煙硝味十足，倒數9分鐘時，領航猿總教練卡米諾斯對於昔日子弟兵陳昱瑞的「假倒」動作極度不滿，憤而向裁判抗議，最終卡米諾斯與陳昱瑞雙雙領到技術犯規。隨後洋基工程教頭李逸驊也因球權歸屬提出抗議，場面混亂到一度讓球評邱大宗直呼：「這麼亂我們不會播球啦！」

關鍵時刻盧峻翔跳出來接管比賽，全場19分中有12分集中在末節，加上關鍵的2次罰球替領航猿鎖定勝局。

▲桃園璞園領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

領航猿洋將伯朗（Alec Brown）今日繳出26分、16籃板、6抄截及3阻攻的怪獸數據。賽後他坦言：「從東超回來後要重新專注在PLG賽場確實有難度，幸好全隊互相提醒，終於在下半場打出球風。」總教練卡米諾斯則直言球隊今日像「宿醉」一樣：「第一節和第三節都出狀況，所幸第四節有打回該有的態度。」

洋基工程今日打出令龍頭冷汗直流的一戰，庫薩斯拿下18分12籃板，德古拉也有15分進帳。然而，導致逆襲失敗的主因在於「罰球」。教頭李逸驊賽後無奈表示，全隊41次罰球僅命中24球，命中率不到6成，在如此拉鋸的比賽中揮霍17分，無疑是將勝利拱手讓人。