第3節「海嘯攻勢」！國王單節轟33分扭轉戰局　戰神梅克39分難救火

▲戰神梅克繳出39分11籃板3助攻1抄截1阻攻。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王今（29日）作客台北台新戰神上演「雙北大戰」，儘管上半場一度陷入12分的大幅落後，但國王在下半場展現強大韌性，第3節靠著精準的三分雨打出33比16的「海嘯攻勢」逆轉戰局，在林書緯與杰倫各砍下23分的帶領下，國王終場以116比102成功踢館，不僅終止自身的2連敗，也送給戰神沉重的4連敗。

開賽之初，主場作戰的台北戰神展現強烈求勝欲望，在梅克單節12分的肆虐下，首節取得26比20領先。第2節戰神更一度將優勢擴大至34比22，眼看局勢就要倒向主隊，國王總教練洪志善及時叫出暫停穩定軍心，隨後靠著林書緯、林彥廷與杰倫攜手搶分，在半場結束前追到50比51。

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▲新北國王李愷諺、林彥廷。（圖／新北國王提供）

易籃後，國王外線全面覺醒，林書緯與杰倫聯手下起三分雨。國王第3節單節三分球10投6中，打出一波20比7的進勢，瞬間將領先拉開至雙位數。林書緯此役繳出23分、7籃板、6助攻，正負值+26更是全隊最高。

「關鍵在第2節落後的時候，一個暫停提醒球員的防守端溝通，把防守強度再拉上來。」洪志善賽後指出，尤其是林書緯、林彥廷與杰倫在持球壓力大的情況下，依然能執行好防守策略，成功限制住戰神梅克的破壞力，成為逆轉的第一個轉捩點。

林書緯提到：「我們落後那麼多的時候，我覺得彥廷跟凱諺的防守有幫助球隊追回來，第2個最關鍵就是我們第3節直接拉開，今天團隊的流動也做得比較好。」傷癒歸隊第3場的李愷諺則開玩笑說：「回歸前2場球隊都輸球，還好今天獲勝，不然我還以為全都是我的問題。」

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

反觀台北戰神，雖然梅克狂炸全場最高39分、11籃板，但團隊防守在下半場崩盤。代理總教練米蘭（Milan Stevanovic）坦言：「下半場防守太鬆散，強度沒有延續。防守應該要撐滿全場，這是我們平時訓練就需要做到的。」

戰神後衛丁聖儒貢獻10分、8助攻，他也自責地表示，團隊未能即時回應對手的節奏，「防守端沒有匹配對手的能量，被同樣的戰術連續得分。防守上只要有半秒沒有溝通好，就可能被對手把握空檔。」戰神在吞下本季第20敗後，距離季後賽門票已岌岌可危。

▲防守強度未延續，戰神102比116敗給國王。（圖／臺北台新戰神提供）

臺北台新戰神於本週主場迎來《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最終回，麵包超人持續於球場陪伴戰友們，賽前舉辦的合照會吸引大小球迷踴躍參與，現場童趣溫馨；開場演出繼續將可愛與活力帶入球場，注入滿滿元氣。臺北戰神接下來將展開客場4連戰，於4月25日至26日將重返主場，該周末也將是例行賽最後主場日。

▲臺北台新戰神於本週主場迎來《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最終回。（圖／臺北台新戰神提供）