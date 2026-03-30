運動雲

>

第3節「海嘯攻勢」！國王單節轟33分扭轉戰局　戰神梅克39分難救火

▲戰神梅克繳出39分11籃板3助攻1抄截1阻攻。（圖／臺北台新戰神提供）

▲戰神梅克繳出39分11籃板3助攻1抄截1阻攻。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王今（29日）作客台北台新戰神上演「雙北大戰」，儘管上半場一度陷入12分的大幅落後，但國王在下半場展現強大韌性，第3節靠著精準的三分雨打出33比16的「海嘯攻勢」逆轉戰局，在林書緯與杰倫各砍下23分的帶領下，國王終場以116比102成功踢館，不僅終止自身的2連敗，也送給戰神沉重的4連敗。

開賽之初，主場作戰的台北戰神展現強烈求勝欲望，在梅克單節12分的肆虐下，首節取得26比20領先。第2節戰神更一度將優勢擴大至34比22，眼看局勢就要倒向主隊，國王總教練洪志善及時叫出暫停穩定軍心，隨後靠著林書緯、林彥廷與杰倫攜手搶分，在半場結束前追到50比51。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新北國王李愷諺、林彥廷。（圖／新北國王提供）

▲新北國王李愷諺、林彥廷。（圖／新北國王提供）

易籃後，國王外線全面覺醒，林書緯與杰倫聯手下起三分雨。國王第3節單節三分球10投6中，打出一波20比7的進勢，瞬間將領先拉開至雙位數。林書緯此役繳出23分、7籃板、6助攻，正負值+26更是全隊最高。

「關鍵在第2節落後的時候，一個暫停提醒球員的防守端溝通，把防守強度再拉上來。」洪志善賽後指出，尤其是林書緯、林彥廷與杰倫在持球壓力大的情況下，依然能執行好防守策略，成功限制住戰神梅克的破壞力，成為逆轉的第一個轉捩點。

林書緯提到：「我們落後那麼多的時候，我覺得彥廷跟凱諺的防守有幫助球隊追回來，第2個最關鍵就是我們第3節直接拉開，今天團隊的流動也做得比較好。」傷癒歸隊第3場的李愷諺則開玩笑說：「回歸前2場球隊都輸球，還好今天獲勝，不然我還以為全都是我的問題。」

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

反觀台北戰神，雖然梅克狂炸全場最高39分、11籃板，但團隊防守在下半場崩盤。代理總教練米蘭（Milan Stevanovic）坦言：「下半場防守太鬆散，強度沒有延續。防守應該要撐滿全場，這是我們平時訓練就需要做到的。」

戰神後衛丁聖儒貢獻10分、8助攻，他也自責地表示，團隊未能即時回應對手的節奏，「防守端沒有匹配對手的能量，被同樣的戰術連續得分。防守上只要有半秒沒有溝通好，就可能被對手把握空檔。」戰神在吞下本季第20敗後，距離季後賽門票已岌岌可危。

▲防守強度未延續，戰神102比116敗給國王。（圖／臺北台新戰神提供）

▲防守強度未延續，戰神102比116敗給國王。（圖／臺北台新戰神提供）

臺北台新戰神於本週主場迎來《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最終回，麵包超人持續於球場陪伴戰友們，賽前舉辦的合照會吸引大小球迷踴躍參與，現場童趣溫馨；開場演出繼續將可愛與活力帶入球場，注入滿滿元氣。臺北戰神接下來將展開客場4連戰，於4月25日至26日將重返主場，該周末也將是例行賽最後主場日。

▲臺北台新戰神於本週主場迎來《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最終回。（圖／臺北台新戰神提供）

▲臺北台新戰神於本週主場迎來《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日最終回。（圖／臺北台新戰神提供）

關鍵字： 新北國王台北台新戰神林書緯丁聖儒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

真的不一樣！范國宸首局炸裂　悍將先發9棒全敲安、爆打兄弟搶開門紅

真的不一樣！范國宸首局炸裂　悍將先發9棒全敲安、爆打兄弟搶開門紅

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

臺中洲際球場視覺大進化！兄弟導入台灣首創外野LED看板

小鐘自己CUE跳〈GO!〉　笑「很多人借錢告我」

熱門新聞

看球變打人！觀眾毆打工讀生濺血 中職怒報警提告：將列黑名單

劉基鴻本壘遭觸殺！大巨蛋秒熄燈　葉總：再晚5秒會好一點

張洺瑀吞2K後倒吃甘蔗敲超前安、謝林岳谷串聯　後藤光尊說給絕對信任

李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動連3抱　加碼請客麥當勞、星巴克

悍將17安平隊史紀錄、久違開季首戰勝　後藤把執教首勝球轉送給威戈神

亞太首位開球嘉賓！盧廣仲賽後連飆6曲　改編「AAOA」嗨翻全場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

2葉總：再晚5秒會好一點

3張洺瑀吞2K後敲2安　當開路超稱職

4李超完美拆彈保勝投！梅賽鍶激動

5悍將久違開季首戰勝　後藤把首勝球送他

最新新聞

1漁光島特訓！斯巴達障礙跑預熱

2臺師隔5季UVL封王　MVP温逸凱哭了

3北市大奪隊史UVL第9冠　中信成軍3年就第二

4東山二度三連霸收　豐商逆轉華僑

5全隊宿醉！領航猿驚險擊敗墊底洋基

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

勝負還是應援？韓籍5姝給答案　南珉貞喊要贏：因為我們不一樣了

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【這招很厲害耶】寶寶狂哭哄不好...攝影師蓋雙手輕拍＋用「鳴」聲秒解決

【為什麼給他...】握手速度比貓貓快　牠零食被搶滿臉不悅XD

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

【只要老大點頭】蔡壁如挺柯選民眾黨主席　黃國昌：隨時可回來接
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366