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范國宸首局炸裂兩分砲、3安猛打奪MVP　歸功洋砲邦力多首安是轉捩點

▲富邦悍將范國宸開轟。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將范國宸開轟。（圖／富邦悍將提供）

記者蔡厚瑄／台中報導

今日在洲際棒球場對決中信兄弟的球季首戰，悍將靠著新洋砲邦力多與隊長范國宸「三、四番」連線，一掃過去4年開幕戰不勝的陰霾，尤其范國宸更是在首局首打席就炸裂敲出兩分砲，敲回2打點也跑回2分，獲選單場MVP，不過范國宸賽後不居功，還直言邦力多的安打是轉捩點，讓原先因連續三振而緊繃的休息室氣氛瞬間放鬆。

回顧去年開季首戰，悍將首局遭連續3次三振壓制；今年開場前2棒張洺瑀、張育也接連遭中信新洋投黎克三振。正當氣氛陷入沈重時，「邦宸連線」改寫了劇本，擔任第3棒的洋砲邦力多在2出局後，精準掌握第2球揮出二壘安打，拿下全隊本季首安，隨後第4棒范國宸在2壞球領先下，強勢轟出左外野2分砲，為悍將先馳得點取得2比0領先。

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賽後范國宸還原打擊當下的想法，表示因為兄弟洋投黎克是新的投手，所以前面都有觀察他對付前面三個打者的球路，「其實他的直球蠻有威力的。上去的時候就是設法把自己的節奏跟上，很開心就有掌握到那顆失投球。」

對於首局的局勢扭轉，范國宸認為邦力多的安打至關重要。「我覺得就是大家打起來，因為前面兩個打者被三振嘛，可能大家在休息室裡面會覺得『誒，這不好對付』，那邦利多安打以後，我覺得大家就比較放鬆了。」他強調，這一轟對於整個球隊氣氛有很大幫助。

▲富邦悍將洋砲邦力多。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋砲邦力多。（圖／富邦悍將提供）

除了1局上的火砲支援，兩人5局上再度連線上壘，助球隊奠定勝基，范國宸表示很希望這種串聯能延續，「很希望下一場比賽或是往後的比賽，我們都能一直有很好的串聯，為後面的棒次製造更多的得分機會。」他更評價邦力多是位極具價值的隊友，「不論在攻擊，他在守備端也是做出很大貢獻。對我們球隊來講，就是一位很有活力、很有影響力的選手，在攻防兩端展現他的價值。」

這場開季首戰勝利對范國宸與悍將而言都等了許久，賽後被媒體問起時，他回憶道，「誒？我好像沒有在我們球隊的第一場比賽贏過嗎？進來以後，我就沒有印象第一場有贏過。」今日拿下這場睽違5年的首勝，讓他直呼是個好的開始。

而對於只要他開轟球隊就能贏球，范國宸幽默地表示：「對呀，就是希望...希望沒有全壘打的時候也贏啦，然後把這個延續下去。」

關鍵字： 中職范國宸邦力多悍將開季首勝中信兄弟

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