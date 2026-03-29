曾聖安一棒超前！ 味全龍開季首戰3比2逆轉桃猿

▲中職曾聖安。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿29日大巨蛋迎戰味全龍，樂天推出艾菩樂先發，味全則由梅賽鍶應戰；樂天在1局下靠著陳晨威右外野2分砲先馳得點，不過味全龍4局上展開反攻追回2分，5局上再靠曾聖安開轟一舉逆轉，最終龍隊就以3比2收下比賽，開幕首戰旗開得勝。

樂天桃猿開賽就先發制人，1局下林政華率先敲安上壘後，陳晨威掃出右外野全壘打一棒送回2分，幫助球隊取得2比0領先；隨後林智平也有安打演出，但梅賽鍶及時穩住陣腳，沒有再讓失分擴大。

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▲梅賽鍶。（圖／記者李毓康攝）



前2局味全龍打線遭到艾菩樂壓制，連兩局都形成3上3下；直到3局上味全才靠著蔣少宏、曾聖安接連選到四壞球保送，製造得點圈機會，可惜李凱威、劉基鴻未能把握，留下殘壘。

4局上味全龍終於突破。吉力吉撈．鞏冠出局後，朱育賢敲出二壘安打站上得點圈，雖然陳子豪擊出飛球出局，但郭天信隨後擊出高飛球，樂天中外野手林政華發生離譜接球失誤，讓味全追回1分。接著劉俊緯適時敲安送回追平分，味全龍將比數扳成2比2。

梅賽鍶在4局下回穩，讓樂天3上3下，替球隊守住平手局面；5局上味全龍曾聖安挺身而出，轟出陽春全壘打，一棒改寫比數，也幫助味全龍以3比2超前。

6局樂天桃猿將艾菩樂換下，由盧冠宇接替登板，艾菩樂此役先發5局耗費82球，被敲出3支安打丟掉3分，其中1分為自責分；送出4次三振3次保送。

6局下樂天發動反撲，1出局後林泓育、林智平連續敲安，迫使龍隊將梅賽鍶換下場休息；上場的李超先是三振林承飛，雖然對林子偉投出保送，但李超不慌不忙，3顆球就把張閔勳三振出局，化解危機。

7、8兩局雙方皆無建樹，維持1分差，9局下樂天桃猿最後反攻，龍隊終結者林凱威登板，送出乾淨俐落的3上3下結束比賽；最終味全1分差奪勝。