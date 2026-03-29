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悍將連4年熱身賽封王球迷怕魔咒！林威助、後藤光尊分別提看法

▲富邦悍將。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡厚瑄／台中報導

2026年中華職棒例行賽火熱開打，「北方王者」富邦悍將在官辦熱身賽以6勝3敗1和的戰績，寫下連續4年問鼎熱身賽龍頭的紀錄。然而，由於過去幾年悍將常面臨「熱身賽猛、正式賽沉」的窘境，引發球迷網友調侃。悍將選擇用行動展現求勝意志，29日客場挑戰中信兄弟，原定下午5點開打的賽事，悍將全隊竟在中午12點就現身洲際球場，提早5小。

富邦悍將在今年季前熱身賽又繳出6勝3敗1和的戰績，和台鋼雄鷹並列第一，這也是北方王者連4年問鼎熱身賽龍頭，然而由於悍將前三年正式比賽長期墊底，今年熱身賽又締佳績，又在網路上引發網友調侃。

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總結熱身賽表現，後藤光尊表示對投手群的穩定感到滿意，但對於打擊部分，他認為還有一些需要修正之處，「需要修正的可能就是打者的打擊想法跟跑壘的想法。」

當被媒體問及如何避免今年再度掉入「開季熄火」的循環時，後藤光尊誠實地回應：「我不知道。如果我真的知道的話，我也會想去做。」他強調，目前球隊氣氛穩定，僅在接近開幕戰時有些許緊張感，責任感也隨之增加。

執行副領隊林威助在受訪時，則幽默地化解了熱身賽第一的尷尬，他笑著說：「今年不一樣了喔！今年是並列第一（笑）。前三年是單獨第一，今年是並列。」林威助隨後嚴肅地指出，熱身賽勝負並非重點，關鍵在於球員的心態。

「要把練習當成比賽，在遇到瓶頸時要如何面對與調整心境。我有提醒教練和球員，要專注當下，把該做的事情做到完美、做到好。勝負就交給上天，但我們要問心無愧。」林威助強調，A級球隊如果心態不穩、綁手綁腳，實力就發揮不出來；反之，若能保持正向信念，就有機會衝到第一。

▲富邦悍將總教練後藤光尊（左1）、執行副領隊林威助（右1）。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將總教練後藤光尊（左1）、執行副領隊林威助（右1）。（圖／記者呂佳賢攝）

今年適逢富邦接手球隊10週年，這對球員來說既是動力也是壓力，林威助分析，這是一個非常重要的里程碑，「今年不論是教練團還是球員戰力，甚至軟硬體設備的提升都非常有感，我們希望球員在這個聯盟是有競爭力的，期待在第10年能有好成績。」

今日洲際棒球場迎來本季首戰，身為客隊的富邦悍將展現出不同以往的嚴謹，林威助透露，由於今天是洲際球場本季第一場，主隊有安排活動，賽前練習時間提早1小時，而中午12點就抵達是教練團的想法。

而總教練後藤光尊則平淡地表示，提早到場並沒有什麼特別之處，「我也是第1次上一軍，只是想說提早來適應一下環境，抓一個提早的時間，讓大家去適應一下。」

關鍵字： 富邦悍將熱身賽中華職棒林威助後藤光尊

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