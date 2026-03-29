郭嚴文可能披黃衫挑戰百轟！平野惠一說要防「最壞狀況」、點蘇緯達加油

▲郭嚴文將改披黃衫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台中報導

中信兄弟球團日前證實已與37歲的資深內野手郭嚴文簽下測試合約，這位曾締造連續33場安打紀錄的強打者，目前正於屏東基地隨隊訓練，預計4月初投入二軍實戰，兄弟總教練平野惠一今日受訪時透露網羅郭嚴文的背後考量，強調一支球隊必須具備充足的老將戰力來帶動年輕球員，更直言此舉是為了防範主力受傷時的「最壞狀況」。

為何提供測試合約給郭嚴文，平野惠一從球隊風險管理的角度出發，他指出，雖然陣中並非沒有前輩，但資深球員在球隊中扮演穩定軍心的角色是「必要的」，並進一步解釋：「我必須要把最壞的狀況先想起來。如果今天陳俊秀跟許基宏都不在，這時候該怎麼辦？如果內野只剩下王威晨一個人要去帶學弟，他的負擔也會很大。」

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平野指出，球隊不能等到主力受傷才思考對策，增加一名具備奪冠經驗的老將，不僅是增加板凳深度，更是為了確保在任何突發狀況下，場上都有足夠的「帶頭大哥」能領航年輕選手成長。

郭嚴文是中職極具代表性的內野強打，他在Lamigo桃猿（現樂天桃猿）奪冠盛世期間扮演核心戰力，曾在2015年締造連續33場擊出安打的壯舉，直到去年才被追平，目前他的生涯全壘打數來到98支，距離「百轟俱樂部」僅剩最後2步。

對於郭嚴文的近況，平野惠一表示目前還無法確實掌握其實戰狀態，但對其過往實力仍具信心，「希望他可以盡快調整好，隨時做好可能會上來的準備。」

而接下來平野惠一話鋒一轉，主動提到了近年多待在二軍的35歲好手蘇緯達，他語氣凝重地表示：「其實緯達也該加油，他應該要拚了命去搶位置，不要輕易退縮。」

▲中信兄弟蘇緯達。（圖／中信兄弟提供）

平野提到，之前曾發生蘇緯達腳部遭觸身球後就換掉的狀況，他認為這在競爭激烈的職職環境中是不夠的，「希望緯達有『我要爭這個位置』的心態，不要想說『反正我就在二軍了』，最理想的狀態當然是緯達能自己把位置抓下來，希望他展現出更強的企圖心。」