富邦悍將一軍最低月薪有10萬、領跑聯盟！林威助：最大團需良性競爭

▲富邦悍將執行副領隊林威助。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台中報導

富邦悍將於28日正式公布新球季議薪結果，除了多位主力獲加薪肯定，最受矚目的莫過於「一軍球員基本薪資」大幅調升至10萬元，富邦創下中職先例，執行副領隊林威助29日賽前接受聯訪時直言，悍將目前註冊人數達80人，是全聯盟「最大團」的球隊，唯有建立明確的一、二軍待遇分級，才能激發這支軍團內部的良性競爭，給予挺進一軍的選手最實質的肯定。

目前中華職棒一軍最低薪資為7萬元，這項規定已實施至少10年，雖然球員工會曾多次呼籲調升，但始終未有球隊跨出第一步，林威助指出，悍將決定推動10萬月薪底線，核心概念在於落實「分級制度」。

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「畢竟球隊還是有一、二軍分級制度。如果你是單一薪資的話，月薪有可能比10萬還要低，但也可能比二軍薪資高。但如果沒有的話，就會有一、二軍分級的月薪。」林威助表示，明確的級距能讓球員清楚感受到一軍殿堂的價值。

根據中職季前公布的註冊名單，富邦悍將多達80人的編制是各隊之冠，林威助直言，面對龐大的選手庫，管理層更需要考量如何維持團隊的競爭意識，「我們目前應該是全聯盟球員人數最多的球隊，希望讓在二軍競爭的球員，只要能上到一軍，就能給予實質的肯定。」

對於媒體詢問這項舉措是否為了提升隊內競爭，林威助給予肯定回覆：「對，讓大家更有動力去競爭。我們只是想要讓選手更有動力，因為畢竟是要在隊內競爭，在良性的競爭下，有上到一軍我們就給予肯定。」他強調，唯有當球員展現出渴望拼上一軍的渴望，球隊的整體戰力才能真正提升。

當被問及悍將此舉是否希望帶動中職其他五支球隊跟進、整體提升球員待遇時，林威助語氣轉趨低調：「這個要問富邦悍將領隊陳昭如（Joyce）囉！我們只是想讓自己的球員更有動力。」

至於未來二軍的薪資是否也會有對應的底線或調整計畫？林威助透露，這部分仍需進一步研議，「這部分還要再跟Joyce討論。畢竟我們還有自主培訓球員，加上球員來自高中或大學，情況都不太一樣。但主要目標還是讓球員上到一軍時，能有更好的待遇。」