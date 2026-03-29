樂天3韓籍女神見面會人氣爆棚！　領隊野原武人首睹盛況大讚

▲高佳彬、廉世彬、金佳垠。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／臺北報導

樂天桃猿今（29日）為旗下3位韓籍啦啦隊人氣成員廉世彬、高佳彬、金佳垠舉行簽名見面會，活動吸引破百名死忠球迷蜂擁而至，展現強大吸粉實力；這場盛會不僅讓現場氣氛沸騰，也讓球團領隊野原武人首度近距離領略臺灣特有的應援魅力，更深刻體認到啦啦隊在職業運動場上扮演的關鍵角色。

領隊首聞「台式應援」魅力 讚啦啦隊為球場靈魂

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親自到場感受熱度的領隊野原武人，對於臺灣球迷的狂熱程度印象極為深刻，他觀察到啦啦隊員在帶動全場節奏與情緒上的卓越能力，並直言這股力量讓比賽氛圍更具張力。

野原武人表示，「第一次親眼看到這樣的應援氛圍，對於現場的熱烈程度感到非常震撼與驚訝，」，他隨後更高度肯定女孩們的貢獻，認為她們的付出大幅提升了球場的渲染力，「她們是不可或缺、非常重要的存在。」

▲樂天領隊野原武人。（圖／記者胡冠辰攝）



跨國經驗對比 台、日職業體育文化大不同

野原武人過去曾任職於日甲神戶勝利船，他指出兩國的應援文化有顯著差異，雖然日本球隊同樣設有啦啦隊，但其性質多偏向參與社區連結與公關活動，鮮少像臺灣職棒這般，以場邊應援作為觀賽體驗的核心。

面對見面會現場人山人海的盛況，野原武人也坦言，「第一次看到這樣的場面，真的很驚訝」。針對球迷的盛情支持，他也對未來球團的規劃做出承諾，「對於大家的支持感到非常感謝，未來也會透過負責企劃的營運處長和田翔太，推出更多不同形式的活動，與球迷進一步互動。」