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村上宗隆連2戰開轟達成雙紀錄　難救白襪美球迷憂「恐遭交易」

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力芝加哥白襪的日籍強打村上宗隆開季展現火燙手感，生涯前兩場比賽都開轟寫下歷史紀錄，然而球隊戰績持續低迷，也讓外界開始關注他的未來動向，甚至出現「夏季交易」的討論聲浪。

白襪在台灣時間29日作客密爾瓦基釀酒人，村上以「第4棒、一壘手」先發出賽，球隊在0比4落後的情況下，他於4局上第2打席鎖定四縫線速球，一棒掃向中外野，擊出本季第2號全壘打。這發全壘打擊球初速達165.6公里、飛行距離約124.7公尺，仰角31度。

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根據《MLB》官方記者蘭斯（Sarah Langs）指出，村上成為繼城島健司之後，首位在大聯盟生涯前兩場比賽皆擊出全壘打的日本出生打者，同時也是白襪隊史首見紀錄，開季表現可謂驚艷。

不過，個人火力無法轉化為團隊勝利，白襪最終仍以1比6吞敗，開季陷入連敗泥淖，比賽過程中，村上在擊出全壘打後仍神情嚴肅，未見太多慶祝情緒，可能就是對於球隊處境的在意。

隨著白襪整體戰力被外界普遍看衰，加上大聯盟每年夏季交易截止日前夕，重建球隊往往會釋出主力換取未來資產，村上也被部分美國球迷視為潛在交易對象之一，尤其在其開季即展現長打能力後，市場價值被認為持續攀升。

美國社群平台上出現不少討論聲音，包括「他夏天可能就不在這裡了」、「如果被交易也不意外」、「就算他主動提出交易也能理解」、「他會成為交易截止日前最熱門的補強人選之一」等看法，甚至有球迷直言，希望他不要被交易至道奇、費城人或勇士等強權球隊。

關鍵字： MLB芝加哥白襪村上宗隆

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