運動雲

>

初登場開轟還不夠！溫瑟霍特第2戰再見安打　紅雀6比5氣走光芒

▲JJ Wetherholt。（圖／達志影像／美聯社）

▲JJ Wetherholt。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／臺北報導

聖路易紅雀新秀溫瑟霍特（JJ Wetherholt）繼開幕戰留下深刻印象後，在大聯盟生涯第2場比賽又寫下代表作；他29日面對坦帕灣光芒，在延長10局下敲出右外野方向再見安打，率隊以6比5驚險奪勝，也幫助紅雀搶下系列賽勝利。

這場比賽前段形成投手戰，紅雀先發投手麥格里維（Michael McGreevy）表現相當強勢，主投6局未被敲出安打，送出5次三振，直到第7局光芒才靠卡米內羅（Junior Caminero）擊出全隊首安。

麥格里維也成為自德萊昂（Daniel Ponce De Leon）2018年7月23日生涯初登板對紅人投出7局無安打以來，首位在球季初先發就投出至少6局無安打內容的紅雀投手。

紅雀首局就靠溫瑟霍特點燃攻勢，他首打席敲出內野安打後盜上二壘，隨後靠柏利森（Alec Burleson）的帶有打點安打回到本壘得分；柏利森之後也成功盜上二壘，後續高曼（Nolan Gorman）安打再添1分，紅雀取得2比0領先。

8局下，紅雀再靠赫雷拉（Iván Herrera）擊出1分打點二壘安打，以及柏利森的高飛犧牲打追加保險分，一度將比數拉開到4比0。

不過9局上局勢風雲變色，史凡森（Matt Svanson）延續開幕戰不穩表現，連兩場失掉3分，接替登板的史坦尼克（Ryne Stanek）又被佛提斯（Nick Fortes）敲出追平安打，光芒硬是將比數扳成4比4平手。

▲JJ Wetherholt。（圖／達志影像／美聯社）

進入延長賽後，光芒10局上靠狄亞茲（Yandy Díaz）擊出右中外野安打，先以5比4超前。

但紅雀10局下立刻反擊，沃克（Jordan Walker）先選到保送，史考特二世（Victor Scott II）再用關鍵犧牲觸擊，將沃克與自動跑者丘奇（Nathan Church）一口氣推進到得點圈，為溫瑟霍特創造致勝機會。

面對關鍵打席，溫瑟霍特沒有浪費機會，僅用1球就將來球掃成穿越內野的安打，擊球初速達97.1英里，不但送回2分，也讓布希球場瞬間沸騰。

賽後談到這支再見安打時，溫瑟霍特說，「老實說，我上場時就是準備好要揮棒；我整個人都進入狀態了，還在哼著自己的登場曲，那感覺真的很好，我只是想專注在當下，不管用什麼方式，都要幫助球隊贏球。」

紅雀總教練馬莫爾（Oliver Marmol）則大讚這名頭號新秀的心理素質，「他不會把任何場面看得太嚴重，這就是我最喜歡他的一點，他不會害怕，而他的個性也非常適合在這個層級打很久；他有很多非常棒的打席，尤其剛剛那個情況下，他依然能保持做自己，完全打出比賽需要的內容，真的很完美。」

溫瑟霍特繼生涯初登場就用全壘打驚艷全場後，又在第2戰以再見安打接管比賽，成為紅雀自1969年分區時代以來，第2位在生涯前2場大聯盟比賽就擊出再見安打的球員，前一位是福特（Curt Ford），他在1985年6月22日寫下同樣紀錄。

關鍵字： MLB、溫瑟霍特、紅雀、光芒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

練11年格鬥的飛鬥士台籃首秀　25分13籃板9助攻準大三元痛宰洋基

宋嘉翔21歲兩度開幕戰不一樣！談威能帝超時「新制縮短影響不小」

宋嘉翔21歲兩度開幕戰不一樣！談威能帝超時「新制縮短影響不小」

謝國城盃／紅葉奪首冠！目標前進威廉波特

謝國城盃／紅葉奪首冠！目標前進威廉波特

曾豪駒看好何品室融、許賀捷持續成長　肯定林子偉三壘表現

曾豪駒看好何品室融、許賀捷持續成長　肯定林子偉三壘表現

福士蒼汰衝去抱粉絲　努力講中文：學一點點

熱門新聞

快訊／遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬　本季初登板喊卡

陳晨威笑稱第一次全壘打王　遭象迷「全壘打」轟炸摀耳朵笑翻

孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分　火腿牛棚崩盤慘敗

王彥程29日旅韓初登板！姜白虎再見安打　韓華主場開季首勝　

桃猿開幕戰再見觸身逆轉兄弟　曾豪駒點勝因：細節把勝利留下來

2026 PUMA螢光夜跑　The DoDo Men Ian領軍跑出舒適圈

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遊騎兵王牌迪葛隆頸部僵硬

2陳晨威笑稱第一次全壘打王　

3孫易磊152火球壓制巨人！4.2局8K無失分

4王彥程29日旅韓初登板！

5桃猿開幕戰逆轉兄弟曾豪駒點勝因

最新新聞

1今井達也明初登板抗天使坦言會緊張

2快訊／村上宗隆又轟了！

3藍鳥開季二連勝都靠再見安

4藍鳥席斯初登板「K」翻運動家

5溫瑟霍特再見安打紅雀6比5氣走光芒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

內馬爾傷癒 領軍巴西直指冠軍

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

蔡依林被「土味情話」撩到 喊：我會暈船喔

【雙眼無神】台中恐怖情人殺人罪移送！　死者牧師爸含悲處理後事

5台灣姐姐參戰《浪姐7》　蕭薔向林志穎求經..唱〈一簾幽夢〉

吳宗憲睽違8年再開唱　幽默發言先綜藝摔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366