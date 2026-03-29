初登場開轟還不夠！溫瑟霍特第2戰再見安打　紅雀6比5氣走光芒

▲JJ Wetherholt。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／臺北報導

聖路易紅雀新秀溫瑟霍特（JJ Wetherholt）繼開幕戰留下深刻印象後，在大聯盟生涯第2場比賽又寫下代表作；他29日面對坦帕灣光芒，在延長10局下敲出右外野方向再見安打，率隊以6比5驚險奪勝，也幫助紅雀搶下系列賽勝利。

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這場比賽前段形成投手戰，紅雀先發投手麥格里維（Michael McGreevy）表現相當強勢，主投6局未被敲出安打，送出5次三振，直到第7局光芒才靠卡米內羅（Junior Caminero）擊出全隊首安。

麥格里維也成為自德萊昂（Daniel Ponce De Leon）2018年7月23日生涯初登板對紅人投出7局無安打以來，首位在球季初先發就投出至少6局無安打內容的紅雀投手。

紅雀首局就靠溫瑟霍特點燃攻勢，他首打席敲出內野安打後盜上二壘，隨後靠柏利森（Alec Burleson）的帶有打點安打回到本壘得分；柏利森之後也成功盜上二壘，後續高曼（Nolan Gorman）安打再添1分，紅雀取得2比0領先。

8局下，紅雀再靠赫雷拉（Iván Herrera）擊出1分打點二壘安打，以及柏利森的高飛犧牲打追加保險分，一度將比數拉開到4比0。

不過9局上局勢風雲變色，史凡森（Matt Svanson）延續開幕戰不穩表現，連兩場失掉3分，接替登板的史坦尼克（Ryne Stanek）又被佛提斯（Nick Fortes）敲出追平安打，光芒硬是將比數扳成4比4平手。

進入延長賽後，光芒10局上靠狄亞茲（Yandy Díaz）擊出右中外野安打，先以5比4超前。

但紅雀10局下立刻反擊，沃克（Jordan Walker）先選到保送，史考特二世（Victor Scott II）再用關鍵犧牲觸擊，將沃克與自動跑者丘奇（Nathan Church）一口氣推進到得點圈，為溫瑟霍特創造致勝機會。

面對關鍵打席，溫瑟霍特沒有浪費機會，僅用1球就將來球掃成穿越內野的安打，擊球初速達97.1英里，不但送回2分，也讓布希球場瞬間沸騰。

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賽後談到這支再見安打時，溫瑟霍特說，「老實說，我上場時就是準備好要揮棒；我整個人都進入狀態了，還在哼著自己的登場曲，那感覺真的很好，我只是想專注在當下，不管用什麼方式，都要幫助球隊贏球。」

紅雀總教練馬莫爾（Oliver Marmol）則大讚這名頭號新秀的心理素質，「他不會把任何場面看得太嚴重，這就是我最喜歡他的一點，他不會害怕，而他的個性也非常適合在這個層級打很久；他有很多非常棒的打席，尤其剛剛那個情況下，他依然能保持做自己，完全打出比賽需要的內容，真的很完美。」

溫瑟霍特繼生涯初登場就用全壘打驚艷全場後，又在第2戰以再見安打接管比賽，成為紅雀自1969年分區時代以來，第2位在生涯前2場大聯盟比賽就擊出再見安打的球員，前一位是福特（Curt Ford），他在1985年6月22日寫下同樣紀錄。