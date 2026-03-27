再一次Let’s play！UVL決賽男女4強爭霸天母　無人機直播達成100%覆蓋率

▲114學年度大專排球聯賽公開一級決賽記者會合影。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽，將於3月28日至29日在台北市立大學天母體育館熱血登場。本屆賽事以「再一次！Let’s play a game」為主題，象徵球員在挫折中勇敢向前的精神。今日記者會現場，各校好手齊聚一堂，誓言要在這場攸關年度最高榮耀的戰場上，留下最耀眼的印記。

經過預賽與複賽的殘酷洗禮，最終晉級決賽的男、女各4支勁旅已準備就緒。男子組4強依序為台灣師大、中原大學、大仁科大及國北教大；女子組則由台北市立大學、台灣師大、中信學院與高雄師大捉對廝殺。明日4強賽將採取1對4、2對3的交叉賽制，勝者將直接晉級3月29日的冠軍戰。

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運動部周德倫專門委員今日特別勉勵選手，在天母體育館這座充滿能量的舞台上，要以無所畏懼的鬥志迎接挑戰，盡情展現自我。

在本屆女子組賽場上，最引人注目的莫過於來自南台灣的「最強黑馬」中信學院。中信學院在112學年度奪下公開二級冠軍，去年升上公開一級首年即獲得第5名，今年更是一舉殺進4強行列，展現出驚人的成長潛力。

教練與球員們秉持著「下剋上」的精神，要在明日的準決賽中衝擊傳統強權。球員們感性表示，每一次的經驗都是成長的養分，希望能在這個大舞台上證明，只要目標明確且不斷練習，即使是新興隊伍也能披戰袍站上巔峰。

除了精彩的場上競技，本屆UVL在賽事轉播上迎來重大突破，大專體總會長王淑音在記者會中特別提到，今年聯賽全面嘗試使用AI無人機進行現場直播，並達成了歷史性的「100%覆蓋率」，這意味著每一場賽事、每一顆精彩的球技都可以在SSUTV上觀看。

「這對家長來說意義重大，因為他們能即時了解孩子在場上的狀況，」王淑音會長強調，這不僅增加了球員的曝光機會，也讓學生聯賽在少子化的衝擊下，依然能建立完整的人才銜接機制。目前這套AI無人機技術也已逐步擴展至足球聯賽，未來有望普及到所有大專賽事。

▲中華民國大專院校體育總會王淑音會長。（圖／大專體總提供）

而運動部表示，近年來排球運動在校園內相當盛行，不僅參與人數逐年增加，賽事關注度也持續攀升，本次決賽8支隊伍力求突破、創造佳績，歡迎球迷到現場觀賽，亦可透過愛爾達體育台及LINE TODAY收看完整賽事，誠摯邀請民眾一同觀賞精彩的大專排球聯賽。