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戴資穎解鎖Red Bull高空跳傘成就　機長高喊「只有單程票」、小戴揭挑戰過程

▲戴資穎跳傘。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

▲戴資穎跳傘。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

記者蔡厚瑄／台北報導

昔日台灣羽球一姐戴資穎27日席將來銀行代言活動，與過往在賽場上俐落短髮、充滿悍將氣息的形象截然不同，一頭俏麗長髮的她，展現出退役後柔美且自在的一面。正式卸下職業運動員身分的小戴，今也透露日前受到Red Bull邀請，前往其奧地利總部完成「高空跳傘」這項極限運動的精采過程。

▲戴資穎出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

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▲戴資穎（中）出席將來銀行代言活動。（圖／記者蔡厚瑄攝）

身為Red Bull簽約運動員，前往總部參訪並參與跳傘被視為一項「極具榮耀」的傳統，戴資穎受訪時表示：「Red Bull之前就很希望每一個運動員都可以去他們的總部參觀，他們說這是一個非常榮耀的事情，然而不是所有的人都可以去那裡跳傘，所以我可以去跳，表示我可能有一點厲害。」

雖然多年前就曾向團隊表達過跳傘的想法，但小戴透露，直到出發前約一個月才正式確認此行程，這讓她在行前陷入了長達三星期的內心掙扎，她笑稱：「我也沒得選擇，就一個人在那邊瞎緊張。」

回憶起跳傘當天的陣容，戴資穎形容「陣容相當大」，包含帶跳教練、兩名隨行空中攝影師以及一名機長。最令她印象深刻的，是機長在起飛前對她的幽默喊話，「機長載我上去時就說：『妳只有一張單程票喔』。」

儘管教練團專業的態度讓她感到安心，但真正要跳下的一刻，緊張感仍無法避免。戴資穎形容當時被掛在機外的懸空感：「我不能控制，因為是在他（教練）身上，所以是他跳，不是我跳。我從頭到尾在那台直升機外面，大概懸空了有一分鐘吧！因為高度一直在上去，我就在想：『我要下去了沒？』結果一直在那裡掛很久。」

▲戴資穎跳傘。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

▲戴資穎跳傘。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

當真正躍入藍天後，強勁的風力與壯闊的風景成為小戴最深刻的記憶，她透露，為了讓攝影師捕捉到完美畫面，教練與攝影師不斷要求她看鏡頭，但在高空中這並非易事。

「我那時候就一直在看下面，有兩個人要幫我錄影，他們就很希望我的頭抬起來。我才發現，其實要『抬頭』這件事情沒有那麼容易，因為風很大。」戴資穎更對空中攝影師的技術感到讚嘆：「攝影師還可以在空中移動過來，叫我的手給他，我想說：『喔好厲害喔！』因為我一直看下面，不知道他在我前面，他過來的時候我嚇到。」不過她說問過教練才知道，原來他們一天至少會跳10幾次傘，一個月大概都要跳500多次，所以由他們來帶領讓她很放心，也很開心達成人生成就。

關鍵字： 戴資穎跳傘RedBull極限運動奧地利

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