日本驚滔駭浪4比3擊退澳洲、中華隊保住晉級機會

▲日本隊吉田正尚全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年經典賽C組預賽日澳大戰8日晚間登場，地主日本隊面對澳洲陷入苦戰，4局下錯過滿壘得分機會，6局上澳洲隊靠著1支二壘安打和日本捕手若月健矢傳球失誤率先破蛋，不過7局下兩出局一壘有人時，日本隊重砲吉田正尚把握建功機會，轟出中右外野兩分砲，一棒幫助日本隊反以2比1超前，8局下日本隊攻勢又起，靠著4次保送和1安再添2分，9局上霍爾（Alex Hall）、溫葛羅夫（Rixon Wingrove）單局雙響砲轟大勢，但日本隊最終仍以4比3驚險奪勝，確定能以分組第一名晉級8強，也讓中華隊保住晉級8強的機會。

連續擊敗中華隊、韓國隊拿下預賽2連勝的日本隊，此役碰上澳洲隊，卻從開賽就遭遇苦戰，前三局受到澳洲先發麥克當諾（Connor MacDonald）壓制，僅有2次四壞球保送和1支安打。

不過日本日本隊先發投手菅野智之表現也相當出色，4局投球雖然被敲了4安，但都能漂亮化解危機，而日本隊在4局下澳洲隊換投後展開攻勢，靠著兩次四壞球保送和牧秀悟的安打在2出局後攻占滿壘。

而此時大谷翔平站上打擊區，他雖然前兩打席沒能敲安，但光是站在打擊區就能為投手帶來極大壓力，然而投打對決才開始沒多久，捕手柏金斯（Robbie Perkins）展現敏銳觀察力，突然發動二壘牽制，二壘跑者牧秀悟因離壘過遠且回壘不及，當場遭到觸殺出局，導致該半局攻勢戛然而止。

6局上，澳洲面對日本隊第二任投手隅田知一郎，1出局後懷菲德（Aaron Whitefield）敲出深遠飛球上到二壘，之後盜三壘又造成日本隊捕手若月健矢傳球失誤，懷菲德直接跑回本壘替球隊率先破蛋，澳洲以1比0領先日本。

而悶了6局的日本打線終於在第7局展開反攻，大谷翔平選到四壞球保送上壘，近藤健介敲出滾地球，大谷遭刺殺但近藤成功上壘續命，下棒吉田正尚此時炸裂，敲出中外野外兩分砲，一棒直接幫助日本逆轉，以2比1超前澳洲。

8局下日本隊攻勢再起，面對澳洲隊投手漢普頓（Ky Hampton），村上宗隆、源田壯亮先後選到四壞球保送，代打的佐藤輝明敲出左外野深遠安打，先幫助日本隊拿下第3分保險分，此時澳洲隊選擇直接敬遠大谷翔平，也讓日本隊攻佔滿壘，但漢普頓此時又對鈴木誠也投出四壞球保送，讓日本兵不血刃再添分數，繼續以4比1擴大領先。

9局上，日本隊守護神、效力於讀賣巨人投手大勢關門，先用滾地球解決今天表現火燙的懷菲德，但面對下棒霍爾，卻被他敲出中右外野陽春砲，幫助澳洲隊追回1分，大勢旋即回穩送出三振，但卻又被溫葛羅夫（Rixon Wingrove）敲出陽春砲，直接追到剩下1分差距，不過最後大勢用滾地球抓下最後一個出局數，日本隊在驚滔駭浪中以4比3擊敗澳洲，確定能以第一名挺進8強。

關鍵字： 2026WBC列強 2026WBC2026WBC日韓日本隊澳洲隊吉田正尚棒球

