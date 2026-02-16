宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

▲宋家豪 。（圖／樂天球團提供）

效力日本職棒樂天金鷲的台灣投手宋家豪近日接受日本媒體專訪，回顧自己來到日本職棒已邁入第11個賽季的歷程，也談到當年在台灣職棒選秀中獲得統一獅第2指名，卻選擇放棄加盟、轉而赴日發展的關鍵原因。

宋家豪2015年仍就讀台灣國立體育大學時，在中職選秀會上獲統一獅以第2輪指名，卻做出不入團的決定。對此，他在專訪中坦言，當時除了希望挑戰更高層級舞台外，聯盟環境也是重要考量之一。

「當時台灣只有4支球隊，我覺得球隊數更多、競爭更激烈的日本，才是我應該挑戰的地方。」宋家豪直言，自己一直抱持著「想在高水準環境打棒球」的想法，也因此下定決心走一條相對艱難的路。

同年10月，宋家豪獲樂天金鷲邀請，以練習生身分赴日測試，並簽下育成合約。即便身分限制無法立即登上一軍舞台，他仍毅然選擇留下，展開旅日生涯。這樣的抉擇，如今回頭看來，也正是他棒球人生的重要轉捩點。

談到促使自己下定決心來日發展的原因，宋家豪也提到，在日本職棒闖出成績的台灣前輩，對他影響深遠。無論是曾在中日龍締造百勝百救援紀錄的郭源治，或是以剛猛速球聞名、被稱為「東方特快車」的郭泰源，都是他年輕時仰望的目標。

「正因為一路看著這些在日本活躍的台灣前輩，才有現在的我。」宋家豪表示，自己來到日本後，始終抱持著挑戰者心態，「即使到現在，每一天仍然是挑戰，但對我來說，這樣的環境是正面的。」

除了台灣前輩的影響，他也回憶，學生時期對日本投手的憧憬，同樣讓自己更加嚮往日職舞台，包括松坂大輔、田中將大等人，都是當年讓他目不轉睛的存在。