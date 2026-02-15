運動雲

玉木朋孝點名WBC台灣打線三核心　讚江坤宇守備穩：1分差最需警戒

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本武士在WBC首輪首戰將對上台灣，曾任統一獅內野守備巡迴教練、現為日本社會人球隊Samty野手教練的玉木朋孝，在打線方面，玉木點出台灣得分主軸，包括曾在紅襪等隊累積大聯盟235場出賽、敲出20轟、24年起加入富邦的張育成；以及12強賽表現亮眼的陳傑憲，另有本季將效力西武的林安可。

玉木接受《Sponichi Annex》訪問，談到張育成時，他表示，張育成從大聯盟回到台灣後因傷勢困擾，並未完整打滿球季，但仍是擁有明確「熱區」的打者，「基本上是低球型打者，打變化球非常厲害。」他也提到張育成有時會以追求大棒開轟的揮擊方式出手；若要說弱點，可能在「內角速球」，但玉木也強調，「如果是球速不上不下的速球，他也有能力直接送上看台。」

至於左打的陳傑憲，玉木坦言他去年狀態不算好，但特性鮮明「會以中外野到左外野方向為主去攻擊」，且「棒頭控制很好」。玉木認為，陳具備修正能力，因此很可能把狀態調整到WBC。

玉木也談到陳傑憲在隊內的領袖角色，指出他在球隊擔任隊長、受到信任，「人格特質也很好，具備帶隊能力。」他更分享12強奪冠後陳在台灣成為英雄等級人物，「在街上、在電視廣告上，幾乎沒有一天看不到他的臉。」但他也提到，陳傑憲的謙虛個性依舊，兩人甚至曾用日文交流棒球話題，對方還會主動問「台灣的水準怎麼樣？」等問題。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

對於林安可，玉木則以「謙虛、認真」形容，認為這種性格也連結到他的成長。玉木說，要解決林安可，「必須重視好壞球帶的進出，不然很難輕鬆解決。」他指出林安可是長打型打者，但不只會全力揮擊，「被追到兩好球也能用界外球破壞，甚至能改變打擊方式。」

玉木還分享一段統一時期的細節：2024年球季中林安可陷入低潮、向他請益時，他回覆「你試試看用帶點扭轉的方式去打」，林安可實際在比賽中照做後，直接把球以「子彈般的平飛」轟進右中外野看台。玉木因此更提醒日本隊要小心，因為林「會聽得進去建議」，且思考方式柔軟，「所以他對初次對戰投手的適應力也很強。」

▲林安可、林岳平、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

此外，擅長守備調教的玉木也提到，若比賽進入一分差拉鋸，最需要警戒的「接戰關鍵人物」之一，是曾參加上屆WBC的中信兄弟游擊手江坤宇。

玉木說：「他的游擊守備非常出色。與其說守備範圍很大，不如說他的最大武器是穩定性。」他強調江坤宇接球後幾乎不會出現傳球失誤，「投手跟教練團都能很放心把游擊交給他。」文中也提到江坤宇自2020年起在台灣職棒連續5年拿下金手套，是守備面具代表性的存在。

最後玉木也提醒，日本在WBC對台灣尚未吞敗，但在2024年12強賽曾以0比4輸球，終止國際賽27連勝；而台灣在12強奪冠後更加著力於年輕球員培育、整體水準上升，加上首戰變數大，「必須保持最大警戒」才能避免陰溝翻船。

▲▼2026WBC經典賽中華隊自辦熱身賽,江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

