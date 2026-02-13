運動雲

>

1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

▲960年世界大賽中，海盜後援投手費斯（Elroy Face）三度救援成功，成為球隊奪冠關鍵功臣。（圖／海盜X）

▲1960年世界大賽，海盜後援投手費斯（Elroy Face）三度救援成功，成為球隊奪冠關鍵功臣。（圖／海盜X）

記者王真魚／綜合報導

曾在1960年世界大賽三度成功救援、協助匹茲堡海盜爆冷擊敗紐約洋基的傳奇終結者費斯（Elroy Face），於美國時間周四辭世，享壽97歲。

海盜隊發布聲明證實消息，球隊歷史學家崔迪尼奇（Jim Trdinich）轉述，球團接獲費斯之子通知，得知費斯當天稍早於賓州北凡賽爾、匹茲堡郊外的一處長者安養住宅過世，死因未對外公布。距離他98歲生日僅差8天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海盜隊主席納丁（Bob Nutting）表示，「我們懷著沉痛的心情悼念名人堂成員費斯，他是海盜大家庭中深受敬愛的一員。費斯是現代後援投手的先驅，被譽為『牛棚男爵』，在1960年世界大賽奪冠過程中扮演關鍵角色。」

費斯在1960年世界大賽4度登板後援，雖防禦率5.23，但成功關門拿下第1、第4與第5戰勝利，成為海盜擊敗洋基的重要功臣。該年世界大賽第7戰，海盜靠著馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）的再見全壘打奪冠，震撼擁有曼托（Mickey Mantle）、貝拉（Yogi Berra）等球星的洋基隊。

費斯生涯16個大聯盟球季，效力海盜、老虎與博覽會（現國民），6度入選明星賽，累計104勝95敗、防禦率3.48。他共出賽848場、僅27場先發，生涯累積191次救援成功，不過救援數直到1969年才列為官方統計。

身高僅173公分的費斯，保持國聯後援投手最多勝場紀錄（96勝），並在1959年繳出18勝1敗、防禦率2.70的驚人表現，寫下大聯盟單季後援勝場紀錄。

費斯於2023年入選海盜名人堂，並以802次登板成為隊史出賽數最多的投手。球團指出，若救援數在1969年前即列為官方數據，他同樣會以188次救援高居隊史第一。

費斯1928年出生於紐約州史蒂芬鎮，身後留下3名子女與妹妹。

關鍵字： 費斯海盜隊救援投手世界大賽名人堂

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

WBC投手名單沒選王彥程、帶入張峻瑋　曾豪駒揭取捨關鍵

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

大聯盟新規定！防止「偷球種」　一、三壘教練投球前不得離開

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

兄弟補強教練團！余文彬掌投手養成　大都會體系賀克托助攻捕手防線

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

中華隊未登錄預備投手名單　曾總今解釋原因：基本上不會更動

《陽光女子合唱團》票房破5億　翁倩玉喜收導演5萬大紅包

熱門新聞

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！領取方式一次看

快訊／蔣少宏、吳念庭兩隻關鍵高飛犧牲打　中華隊練習賽3比2奪勝

快訊／經典賽中華隊先發「10棒」出爐　練習賽首戰交手台鋼雄鷹！

「日本羽球女將」志田千陽宣布退社　IG發文親揭離隊決定

國家隊17號讓給費仔自己披20號　陳冠宇：這可能是我最後一次...

道奇續簽蒙西！再迎回Kiké、送走後援左投班達

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

2蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

3交手雄鷹！經典賽中華隊先發出爐

4「日本羽球女將」志田千陽宣布退社

517號讓給費仔　陳冠宇這次穿20號

最新新聞

1味全龍嗨翻2026台北燈節

2碰女性臀部？樂天巨人來台涉性騷疑雲

3蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

46天3戰　越野滑雪余睿迎冬奧50公里

51960世界大賽功臣　海盜傳奇享壽97歲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

【老闆神救援】女童誤吞彈珠臉發白　台東民宿老闆哈姆立克搶回一命

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366