1960世界大賽功臣　海盜傳奇終結者費斯辭世享壽97歲

▲1960年世界大賽，海盜後援投手費斯（Elroy Face）三度救援成功，成為球隊奪冠關鍵功臣。（圖／海盜X）

記者王真魚／綜合報導

曾在1960年世界大賽三度成功救援、協助匹茲堡海盜爆冷擊敗紐約洋基的傳奇終結者費斯（Elroy Face），於美國時間周四辭世，享壽97歲。

海盜隊發布聲明證實消息，球隊歷史學家崔迪尼奇（Jim Trdinich）轉述，球團接獲費斯之子通知，得知費斯當天稍早於賓州北凡賽爾、匹茲堡郊外的一處長者安養住宅過世，死因未對外公布。距離他98歲生日僅差8天。

海盜隊主席納丁（Bob Nutting）表示，「我們懷著沉痛的心情悼念名人堂成員費斯，他是海盜大家庭中深受敬愛的一員。費斯是現代後援投手的先驅，被譽為『牛棚男爵』，在1960年世界大賽奪冠過程中扮演關鍵角色。」

費斯在1960年世界大賽4度登板後援，雖防禦率5.23，但成功關門拿下第1、第4與第5戰勝利，成為海盜擊敗洋基的重要功臣。該年世界大賽第7戰，海盜靠著馬澤羅斯基（Bill Mazeroski）的再見全壘打奪冠，震撼擁有曼托（Mickey Mantle）、貝拉（Yogi Berra）等球星的洋基隊。

費斯生涯16個大聯盟球季，效力海盜、老虎與博覽會（現國民），6度入選明星賽，累計104勝95敗、防禦率3.48。他共出賽848場、僅27場先發，生涯累積191次救援成功，不過救援數直到1969年才列為官方統計。

身高僅173公分的費斯，保持國聯後援投手最多勝場紀錄（96勝），並在1959年繳出18勝1敗、防禦率2.70的驚人表現，寫下大聯盟單季後援勝場紀錄。

費斯於2023年入選海盜名人堂，並以802次登板成為隊史出賽數最多的投手。球團指出，若救援數在1969年前即列為官方數據，他同樣會以188次救援高居隊史第一。

費斯1928年出生於紐約州史蒂芬鎮，身後留下3名子女與妹妹。