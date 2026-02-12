災後不缺席！球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童　盼重返棒球日常

▲回收球衣剪裁素材展示。（圖／球芽基金提供）

記者楊舒帆／綜合報導

去年受強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉遭遇嚴重災情。面對災後重建的長期挑戰，球芽基金在災後持續與光復鄉三所服務學校保持密切聯繫，關懷孩子們的學習與生活狀況，盼在協助重建的同時，也能陪伴孩子們儘早回到穩定的學習軌道，讓教育不中斷。

在實際行動上，球芽基金優先協助此次受災最嚴重的花蓮縣光復國中，添購宿舍所需的電腦設備，並在多位公益夥伴支持下，逐步完善宿舍內的學習空間；同時也為光復地區三所球芽服務學校補足師生的生活物資與營養補給品，讓孩子能在相對安心、穩定的環境中持續學習與訓練。

此外，球芽基金亦攜手臺北大巨蛋成立專案小組，將職棒等級的壘包、投手板、護網等訓練器材送達光復國中棒球隊；臺北大巨蛋更派出專業場務團隊親赴當地，協助器材安裝與場地整復作業，讓小球員得以在最短時間內重返安全且完善的訓練場地，延續不中斷的棒球日常。

▲球芽基金攜手臺北大巨蛋捐助硬體設備。（圖／球芽基金提供）



隨著時間推進、農曆年節將近，球芽基金近日也為長期服務的光復地區三所學校——花蓮縣光復國中、光復國小及太巴塱國小——的受災學生，以及花蓮地區球芽服務學校棒球隊中的受災孩子，共138位小朋友，捐贈每人新台幣1萬元的超市與超商禮券，協助孩子與家庭補足生活與就學所需。

後續球芽基金也將啟動募資計畫，內容包含「球衣永續再生計畫」，並與花蓮光復在地光豐農會合作，結合地方特色農產，以募資小物方式為光復地區注入持續前行的力量，同時活絡在地經濟。

其中，「球衣永續再生計畫」將攜手Story Wear、二次運球與日月實業等品牌，回收三級棒球隊汰換下來的球衣、球褲、木棒與棒球，透過清潔、拆解與再製，讓原本即將淘汰的球具重獲新生，進入永續循環的再利用過程。為了讓民眾更了解永續循環的概念，Story Wear也推出「臺灣決勝系列特展」，展覽即日起至2026年3月底免費開放參觀，透過舊物循環與運動服改造作品，讓更多人看見永續再生的可能性；展覽期間相關銷售所得亦將提撥部分回饋球芽基金，支持基金持續投入合作學校服務，讓陪伴走得更長遠。

球芽基金也誠摯邀請有意願參與的各級棒球隊與運動團體加入「球衣再生計畫」，並歡迎社會各界透過支持募資行動，一起守護孩子們不中斷的學習與棒球夢想。相關募資資訊，將陸續公告於球芽基金官方網站（basegarden.org）。

▲球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童。（圖／球芽基金提供）