山本由伸「揮桿、投球動作」相通　美媒盛讚：做什麼都不半吊子

洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸在春訓開訓前，意外因球場外的「高爾夫揮桿」成為話題焦點。美國媒體《California Post》報導指出，山本的揮桿動作「與投球極為相似」，盛讚其卓越的身體控制能力。

《California Post》以「在春訓稍早之前，道奇王牌山本由伸已在亞利桑那展現高爾夫揮桿」為標題刊登文章，記者杜瓦特 （Michael Duarte）寫道，「沙漠的太陽尚未完全升起在Camelback Ranch（春訓基地）上空，但山本由伸已經開始進行收桿動作，不是在牛棚，而是在開球區。」

文章提到山本在高爾夫球場上所展現的揮桿，「右手的揮桿動作緊湊、充滿動感，且保持平衡，不氣味地相似，扭轉腰部的動作與投球如出一轍，然後，收桿動作確實是正宗的山本。」對其與本職投球相通的身體運用方式給予高度評價。

此外還寫道，「不論讓山本做什麼，都不會以半吊子收場。」對其在棒球以外運動中，也能展現高水準表現表示敬佩。