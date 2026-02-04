運動雲

本土投手扛起來！後藤光尊盼安心用洋砲：想讓悍將球迷開心整季

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將2026春訓開訓典禮，總教練後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日開訓，新球季迎接新洋砲邦力多報到，打線火力與競爭性被視為一大升級。不過在洋將名額配置下，選用洋砲也代表洋投將少一席，總教練後藤光尊受訪時直言，期待本土投手群能更有責任感扛起先發輪值，讓教練團能更放心在比賽中運用洋砲。

針對洋砲加入後投手名額的調整，後藤光尊透過翻譯表示，「當然，教練目前也是希望台灣的投手群可以更有責任感的扛下來。如果台灣投手群可以扛下來的話，教練這邊也可以很放心地去使用洋砲來做比賽。」至於目前哪些本土投手已被定位在先發組，他則說明春訓才剛開始，「我們這邊還沒有完全決定。」

談到對邦力多的初步了解，後藤光尊坦言還沒親眼看到他實際打擊，但已先透過資料掌握特性，「從數據跟影片來看，他是一個中長型的打者，也是一個很有得分能力的打者。」

距離開季仍有將近兩個月，球迷也好奇悍將最終會以「三洋投」或「兩投一野」作為主要策略，後藤光尊僅低調表示「這個不能說。」不願提前透露球隊洋將使用方向。

今年也是富邦悍將成軍第10年，後藤光尊身為教練團成員迎接新賽季，他也談到對球隊與球迷的期待，「今年是第十年，是一個很值得紀念的一年。」他直言，過去幾年悍將球迷可能沒有一季能「真的很快樂過完」，因此希望今年能用自己的力量，讓球迷感受到「很開心的一年」。

