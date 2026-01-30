運動雲

場上崩潰砲轟裁判護航艾卡拉茲　茲韋列夫賽後記者會表達自己看法

▲茲韋列夫在場上情緒激動地向裁判抗議艾卡拉茲只是「抽筋」，並直指大會裁判組過度保護特定頂尖球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲茲韋列夫在場上情緒激動地向裁判抗議艾卡拉茲只是「抽筋」。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單四強30日上演一場長達5小時27分鐘的五盤史詩大戰，雖然世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）最終逆轉擊敗德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）挺進決賽，但比賽第三盤出現的「醫療暫停」風波卻成為賽後輿論焦點，當時茲韋列夫在場上情緒激動地向裁判抗議艾卡拉茲只是「抽筋」，並直指大會裁判組過度保護特定頂尖球員，引發外界熱議，對此茲韋列夫在出席記者會時也表達了自己的想法。

此役艾卡拉茲開賽勢如破竹，前兩盤都穩穩收下，不過第三盤他以5比4領先時，艾卡拉茲突然向主審要求醫療暫停，由防護員進場處理其右大腿傷勢，眼見對手在關鍵局數前申請暫停，茲韋列夫隨即爆發不滿，不斷用英文與德文雙語向裁判及比賽監督討說法。根據現場收音，茲韋列夫憤怒地表示：「他只是抽筋，這簡直是胡扯，難以置信！你為什麼不啟動15秒倒計時？你不是認真的吧？你們一直在保護那兩個人（指艾卡拉茲與辛納），這真是令人不敢置信。」

根據現行規範，運動員若僅因抽筋（Cramp）導致無法比賽，通常是不被允許申請醫療暫停進行治療的，僅能在換邊休息時間處理，連前美國名將庫瑞爾（Jim Courier）在轉播中也對茲韋列夫表示同情，認為這是一個明顯的錯誤，直言裁判完全搞砸了，還說「這就是為何茲韋列夫會在場上徹底崩潰。」

▲茲韋列夫在場上情緒激動地向裁判抗議艾卡拉茲只是「抽筋」，並直指大會裁判組過度保護特定頂尖球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲在第三盤一度傷停。（圖／達志影像／美聯社）

儘管抗議未果，艾卡拉茲隨後確實受到傷勢影響連輸兩盤搶七，不過最後他卻在第五盤落後的情況下，展現韌性奇蹟逆轉奪勝，成功搶下職業生涯首張澳網男單冠軍戰門票。

賽後出席記者會，茲韋列夫也重申自己的觀點：「他當時就是抽筋，一般來說抽筋是不能叫醫療暫停的，但我能怎麼辦？決定權不在我手裡，雖然我不認同這種做法，但那不是我的決定。」

而被問到當時質疑裁判「保護特定球員」的言論，茲韋列夫則不願多談，僅表示那已經是十幾個小時前的事情，他不太記得了，若有影片大家可以去查證，且他也不希望爭議掩蓋比賽本質，「老實說，我已經完全沒力了，這真的是一場不可思議的比賽，我認為這是澳網史上最精彩的對決之一，所以這件事不值得成為焦點。」

