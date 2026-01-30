解鎖大滿貫全決賽！艾卡拉茲5小時激戰逆轉茲韋列夫　首闖澳網男單決賽

▲西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）激戰5個小時27分鐘後，生涯首度挺進澳網男單冠軍戰。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單四強30日上演一場載入史冊的巔峰對決，頭號種子、西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與大會第3種子德國強敵茲韋列夫（Alexander Zverev）歷經5小時27分鐘的極限拉扯，最終由艾卡拉茲以6比4、7比6(5)、6比7(3)、6比7(4)、7比5驚險勝出。這場史詩級的勝利不僅讓艾卡拉茲職業生涯首度挺進澳網決賽，更讓他達成四大滿貫賽事全部晉級決賽的壯舉。

艾卡拉茲8強擊敗主場作戰的第6種子德米瑙爾（Alex de Minaur）生涯首闖澳網四強，也達成四大滿貫賽事全部晉級準決賽的「全大滿貫四強」里程碑，至於茲韋列夫（Alexander Zverev）則是靠著強力發球擊敗20歲的美國黑馬新星田勒納（Learner Tien）連3年闖進澳網四強，兩人過去12度交手，雙方各拿6勝、平分秋色。

首盤開賽後雙方陷入保發大戰，艾卡拉茲在第9局展現王者風範率先破發，並隨即拿下致勝發球局，耗時40分鐘以6比4先下一城。次盤戰況更加激烈，茲韋列夫在第1局歷經5度平分後守住發球局，並在第6局破發取得4比2領先，但艾卡拉茲展現恐怖韌性在第9局回破，雙方進入搶七後，艾卡拉茲在4比5落後下連拿3分，以7比5逆轉拿下第二盤，取得聽牌優勢。

進入第三盤後比賽情勢出現轉折，雙方一路纏鬥至搶七，但艾卡拉茲在盤末遭遇右大腿拉傷與抽筋困擾，移動明顯受限，最終由茲韋列夫以7比3扳回一盤續命。第四盤兩位頂尖好手依舊打得不分軒輊，第三度進入搶七大戰後，茲韋列夫在4比4平手時連下3城，以7比4收下勝利並將戰局扳平。

關鍵第五盤，茲韋列夫首局便率先破發，接下來他雖然兩度面臨遭拉開比分的破發危機，但都在穩健發球下化險為夷，只是艾卡拉茲在3比5落後的情況下發起反擊，先在第9局保發，隨後在第10局挺住壓力完成關鍵破發追成5比5平手，並在逆轉超前至6比5後，於第12局再度完成致勝破發，以7比5完成這場蕩氣迴腸的逆轉秀。

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）激戰5個小時27分鐘的5盤大戰，最終擊敗強敵茲韋列夫（Alexander Zverev），生涯首度挺進澳網男單冠軍戰。（圖／路透）

這場勝利讓艾卡拉茲達成多項歷史成就，他不僅首度闖進澳網決賽，更刷新了生涯在墨爾本的最佳戰績，並解鎖了四大滿貫賽事全部晉級決賽的輝煌成就，這是艾卡拉茲職業生涯第8次闖進大滿貫男單決賽，在過去7次決賽中他已豪取6冠1亞，展現極高的決賽勝率。

而在經歷5小時27分鐘的極限拉鋸戰後，艾卡拉茲在將在決賽靜候衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）與塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）之間的勝方，持續朝向個人首座澳網金盃邁進。