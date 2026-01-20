弗拉格復出、克里斯蒂砍8顆三分彈　獨行俠爆打尼克

▲獨行俠靠著克里斯蒂（Max Christie）全場飆進8記三分球在客場擊敗尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

達拉斯獨行俠20日作客紐約尼克主場麥迪遜花園廣場。此役雙方都迎回核心大將，獨行俠靠著克里斯蒂（Max Christie）全場飆進8記三分球、狂轟26分的帶領下，一度領先達30分，最終以114比97擊敗尼克，收下近期3連勝。

兩隊此戰皆迎來核心球員復出，獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）與尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson）同步歸隊。

儘管獨行俠仍缺少歐文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis）等主力，但開賽達拉斯大軍就反客為主，展現火燙外線手感。首節單節投進6記三分球取得31:22領先；反觀尼克團隊外線9投0中。次節獨行俠進攻全面爆發，單節轟下44分，其中克里斯蒂半場就飆進6記三分球，加上復出的弗拉格單節挹注11分，獨行俠一度將分差拉開至75比45的30分差距，半場結束以75比47遙遙領先。

下半場獨行俠火力雖有所下滑，第三節僅進帳19分，讓尼克一度追至71比94。末節尼克雖嘗試反撲將分差縮小至15分，但獨行俠隨即穩住陣腳，未給對手逆轉機會。比賽剩餘2分41秒時尼克撤下主力認輸，最終獨行俠就以17分之差帶走勝利。

獨行俠克里斯蒂（Max Christie）攻下本季新高26分，三分球12投8中，弗拉格（Cooper Flagg） 傷癒復出首秀出賽28分鐘，高效貢獻18分、7籃板，展現狀元身價，馬歇爾（Naji Marshall）挹注19分、7籃板，提供穩定的鋒線火力。

紐約尼克布朗森復出首戰攻下22分，唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻22分、10籃板，羅賓森（Mitchell Robinson）展現籃板能力，繳出12分、15籃板。