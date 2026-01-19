運動雲

不只史庫柏！MLB官網點名潛在交易籌碼　今夏交易動向受矚目

▲史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／路透）

▲Tarik Skubal。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著大聯盟交易市場逐步升溫，焦點不再只集中於底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）；大聯盟官網近日特地撰文分析，點出多名即將在2026年成為自由球員的球星，指出各隊可能選擇提前出手交易，避免最終只換回補償選秀權，甚至血本無歸。

前國聯賽揚獎得主、馬林魚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）雖因動過TJ手術缺席2024年球季，但他在2025年下半季狀態明顯回穩，儘管球隊已在休賽季出清部分先發投手，降低他開季前被交易的可能性，但官網認為，阿爾坎塔拉仍是今夏最具話題性的投手型交易籌碼之一。

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）

▲Sandy Alcantara。（圖／達志影像／美聯社）

效力紐約洋基的奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在轉戰條紋軍後繳出30轟、30盜的全能表現，迅速成為陣中核心；不過隨著年輕內野新秀逐漸成形，洋基是否選擇提前布局，仍是外界關注焦點，官網指出他在短期內交易他的機率不高，但其合約狀況仍值得留意。

光芒老將狄亞茲（Yandy Díaz）2025年打出生涯年，卻仍被點名可能在今年夏天浮上檯面；坦帕灣一向擅長在球員進入自由市場前一年出清資產，狄亞茲的合理薪資與穩定火力，使他成為潛在的搶手人選。

剛與馬林魚簽下1年合約的費爾班克斯（Pete Fairbanks），被視為「典型交易截止日人選」；官網直言只要馬林魚戰績不如預期，這名穩定終結者勢必吸引多支季後賽競爭球隊詢價。

▲Jazz Chisholm Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

▲Jazz Chisholm Jr.。（圖／達志影像／美聯社）

芝加哥小熊內野手霍納（Nico Hoerner）進入合約年，加上球隊休賽季重磅補強三壘手布萊格曼（Alex Bregman），導致內野配置出現變數，若小熊希望靈活調整戰力結構，霍納不排除成為重要交易籌碼。

隨著新秀與重砲陸續到位，蒙卡索（Ryan Mountcastle）在金鶯的定位日益模糊；官網分析他的合約設計明顯具備「提升交易價值」意圖，開季前後動向值得關注。

釀酒人右投佩拉爾塔（Freddy Peralta）被視為2026年市場上「最佳短期租借投手」；已有包括洋基在內的球隊與密城接觸，評估交易可能性。

白襪老面孔再上榜；羅伯特（Luis Robert Jr.）連續多年被點名為交易熱門人選，今年依舊未缺席，白襪若想最大化回報，勢必期待他在新球季開季打出亮眼表現。

塞維里諾（Luis Severino）在運動家表現主客場差異極大，但MLB官網認為，若能轉換主場環境，加上合約年限仍具彈性，他可能成為補強先發輪值球隊的「隱藏版選項」。

隨著2026年自由市場逐漸逼近，各隊不再只著眼於當季成績，而是提前布局資產管理，未來幾個月的交易動向，恐將牽動多支球隊的長期戰略，也讓今年的交易市場更添變數與看點。

關鍵字： MLB、棒球、自由球員、交易市場

