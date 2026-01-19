史上第一人！詹姆斯生涯總得分突破51000分大關　聯東契奇、艾頓轟74分率湖人止敗

▲洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人19日坐鎮主場迎接多倫多暴龍的挑戰，此役湖人迎回東契奇（Luka Doncic）與艾頓（Deandre Ayton），兩大主力攜手詹姆斯（LeBron James）轟下74分，靠著在二三節建立起領先優勢，最末節再擋住暴龍反撲，終場就以以110比93擊敗暴龍，終止近期的2連敗，而詹姆斯更寫下歷史新頁，NBA生涯例行賽、季後賽總得分突破51000分大關，成為史上第一人。

開賽作客的暴龍就反客為主，靠著巴恩斯（Scottie Barnes）與馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）的外線火力打出8比0攻勢，首節結束以30比23領先，不過湖人的反擊也來到很快，詹姆斯先攜手艾頓拉出9比0小高潮反超，隨後雙方陷入拉鋸戰，但東契奇在上半場結束前在外線連續命中，幫助湖人取得55比54微幅領先。

易籃後戰況持續膠著，暴龍英格雷（Brandon Ingram）單節獨拿7分一度奪回領先，然而第三節末段，湖人八村壘「背靠背」連續命中三分球，加上詹姆斯挹注火力，讓湖人得以7分領先進入末節。

最末節湖人防守端全面升級，單節僅讓暴龍得到13分，艾頓與詹姆斯在進攻端穩定輸出，帶領湖人打出9比0的決定性攻勢將領先拉開至18分，眼看逆轉無望，暴龍最後5分鐘也開始撤下主力宣告投降，湖人最終就以17分之差奪下勝利。

詹姆斯此役17投9中高效進帳24分、4籃板、7助攻與2阻攻，上半場他拿下第13分時，他也成功達成生涯例行賽與季後賽總得分51000分的歷史門檻，他目前除了是例行賽歷史得分王外，季後賽累積的8289分也是聯盟紀錄，而詹皇還在持續堆高「詹姆斯障礙」。

▲詹姆斯寫下歷史新頁，生涯例行賽、季後賽總得分突破51000分大關，成為NBA史上第一人。（圖／路透）

除了詹姆斯，湖人艾頓攻下全場最高25分、13籃板，東契奇同樣貢獻25分，另有7助攻。暴龍方面，巴恩斯繳出全隊最高22分、9籃板。