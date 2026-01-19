曾約同年退休辦桌！胡金龍未與陳鏞基奪冠可惜：有回憶就足夠

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

胡金龍去年底引退，陳鏞基日前也宣布將在今年球季結束後告別球場，「金鏞連線」正式走入歷史。胡金龍透露，自己曾對陳鏞基說過：「還能打就繼續打，畢竟身手還在。」但也強調尊重老戰友的決定，並給予滿滿祝福。

陳鏞基日前在媒體餐敘中宣布引退時提到，直到前幾天才向多年好搭檔胡金龍說明此事。胡金龍19日受訪時表示，「他其實一直有這個想法，也有跟我討論過。我是跟他說，能打就繼續打，畢竟身手還在，成績也沒有差很多。但他應該想了很久，我也尊重他的決定。」

陳鏞基還透露，兩人曾規劃在同一年退休，甚至笑稱要在台南球場「辦桌」，「我當新娘，他當新郎。」談到這段趣事，胡金龍笑說，「畢竟也40幾歲了，差不多就是這幾年，討論後覺得差一年比較好，一年太多人退也不好，就分批退。」至於陳鏞基提出的「辦桌」構想，雖然最後是差一年退休，不過胡金龍也打趣表示，「好像很有商機耶！可以辦流水席。」

兩人未能一同為統一獅拿下總冠軍，是陳鏞基口中的一大遺憾。胡金龍則表示，「很可惜，其實都有機會，也都打進季後賽，只是最後結果不如意。不過整個過程都很開心，很享受一起拚總冠軍的感覺，雖然結果不好，但回憶已經夠了。」