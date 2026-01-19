運動雲

>

曾約同年退休辦桌！胡金龍未與陳鏞基奪冠可惜：有回憶就足夠

▲▼胡金龍。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／台南報導

胡金龍去年底引退，陳鏞基日前也宣布將在今年球季結束後告別球場，「金鏞連線」正式走入歷史。胡金龍透露，自己曾對陳鏞基說過：「還能打就繼續打，畢竟身手還在。」但也強調尊重老戰友的決定，並給予滿滿祝福。

陳鏞基日前在媒體餐敘中宣布引退時提到，直到前幾天才向多年好搭檔胡金龍說明此事。胡金龍19日受訪時表示，「他其實一直有這個想法，也有跟我討論過。我是跟他說，能打就繼續打，畢竟身手還在，成績也沒有差很多。但他應該想了很久，我也尊重他的決定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳鏞基還透露，兩人曾規劃在同一年退休，甚至笑稱要在台南球場「辦桌」，「我當新娘，他當新郎。」談到這段趣事，胡金龍笑說，「畢竟也40幾歲了，差不多就是這幾年，討論後覺得差一年比較好，一年太多人退也不好，就分批退。」至於陳鏞基提出的「辦桌」構想，雖然最後是差一年退休，不過胡金龍也打趣表示，「好像很有商機耶！可以辦流水席。」

兩人未能一同為統一獅拿下總冠軍，是陳鏞基口中的一大遺憾。胡金龍則表示，「很可惜，其實都有機會，也都打進季後賽，只是最後結果不如意。不過整個過程都很開心，很享受一起拚總冠軍的感覺，雖然結果不好，但回憶已經夠了。」

關鍵字： 標籤:胡金龍陳鏞基統一獅退休金鏞連線

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

張喜凱CPB代表作！　112球完投9局豪寫賽史第一人

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

勇士游擊防線拉警報！金河成因「滑倒」動手術　將缺陣4至5個月

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

投手群集結芝加哥！小熊輪值升級成焦點　泰揚笑稱自覺變遜

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

印度賽空汙爆表！　日本羽球女神吐心聲：回去後好想吃美味的飯

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

熱門新聞

走完道奇合約就退休！貝茲親口證實　：2032年是大聯盟最終章

中華隊注意！韓國牛棚添大聯盟戰力　韓美混血伸卡球投手表態WBC　

「國豪救我」真的靈！高國豪轟32分射垮戰神　賽後幽默回應應援標語

寧可放手！洋基正式對貝林傑劃紅線　不跟大都會拼價

葉總看好拚先發輪值　20歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

「是不是缺左投？」陳偉殷曬練投片　郭泓志神回一句話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1貝茲親口證實2032年是大聯盟最終章

2中華隊注意！101英里怪物沉球想打WBC

3「國豪救我」！高國豪飆32分率獅5連勝

4洋基正式對貝林傑劃紅線

520歲李致霖向徐若熙學招牌指叉變速

最新新聞

1曾偉喆談陳鏞基引退：有動力拚一軍

2杜蘭特生涯總得分超越德國坦克！

3胡金龍轉任打教適應中

4味全龍球星齊聚大林慈濟年度健檢

5多明尼加外野手「邦力多」加盟悍將

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

鄭浩均笑曝當兵「失聯」：中華隊以為我拒絕徵召　期待對決大谷！

張弘稜圓夢叩關國家隊！球速暴漲至158公里　曾總點名早在觀察

陳鏞基就像台灣Jeter！水手球探驚喜現身　揭旅美祕辛與兩人情誼

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

RAIN用肌肉拿捏粉絲

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

【我謝謝你】休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱，車主超淡定

楊冪直播狂嗑食物！　工作人員急喊：姐少吃點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366