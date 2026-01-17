中文自介「我是很好聊天的人！」　平石洋介正式加入台鋼春訓

▲平石洋介。（圖／台鋼雄鷹提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹近日在全新基地「皇鷹學院」展開春訓，全力備戰2026球季；球團春訓期間特別邀請兩名客座教練助陣，除了1月10日開訓當天就投入訓練的「4屆全壘打王」林仲秋外，擁有完整日職一軍執教資歷的平石洋介16日也已抵台，並於今（17日）正式加入台鋼春訓行列，為球隊注入更多國際化訓練觀念。

台鋼官方臉書指出，平石洋介來到「皇鷹學院」第一天，先向團隊打招呼，他更用中文自我介紹：「你好，我是平石洋介！」隨後展現親和力，直言自己「是喜歡聊天的人」，不論野手、投手都歡迎多多溝通交流，還幽默表示：「大家看到我的臉，應該也會覺得我是一個很好聊天的人吧！我的個性跟洪總一樣，很溫柔！希望大家可以隨時來找我聊天！」

貼文也提到，平石洋介投入訓練後，已開始觀察不同守備位置的訓練環節，並與教練、選手有不少互動與交流，快速融入團隊節奏。

平石洋介過去在日本職棒曾擔任東北樂天金鷲一軍總教練，並歷任福岡軟銀鷹一軍打擊兼野手綜合教練、埼玉西武獅一軍首席教練等職務，資歷完整、實戰經驗豐富；依台鋼先前規劃，平石此行主要協助守備與跑壘觀念與細節調整；林仲秋則以打擊指導為主，盼透過不同球風與訓練視角，協助雄鷹在隊史第3個一軍賽季做更充分準備。