錯失卡布雷拉後不氣餒　美媒曝洋基持續洽談國民王牌左投

▲戈爾（MacKenzie Gore）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈爾（MacKenzie Gore）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季補強動作仍未停歇，根據美媒《Sports Illustrated》報導，洋基目前仍持續與華盛頓國民接觸，討論交易取得王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）的可能性，相關談判雖未有實質進展，但雙方互動仍在進行中。

國民在本季休賽期的操作，令聯盟不少球隊感到意外，儘管多名頂級先發投手已陸續被交易至急需輪值戰力的球隊，但國民至今仍選擇留住戈爾；對此棒球營運總裁托波尼（Paul Toboni）多次強調，除非出現「符合球隊長期利益的報價」，否則不會輕易送走這名王牌左投。

戈爾目前擁有多年球隊控制權，國民並不急於出清戰力，也不排除讓他持續擔任新賽季輪值領銜人物；不過，距離開季仍有時間，若國民選擇啟動交易，仍有操作空間，而洋基正是目前最積極的潛在買家之一。

洋基原本曾鎖定邁阿密馬林魚右投卡布雷拉（Edward Cabrera），但最終該筆交易由芝加哥小熊完成；MLB官網記者霍克（Bryan Hoch）指出，在錯失卡布雷拉後，洋基依然積極尋找先發投手升級方案，其中便包括與國民討論戈爾，以及與密爾瓦基釀酒人洽談右投佩拉爾塔（Freddy Peralta）。

事實上，關於戈爾的交易消息沉寂了一段時間，如今再度浮上檯面，也被外界視為值得關注的訊號；洋基向來在交易市場上出手果斷，若能換回仍在控制年限內的王牌投手，將有助於球隊朝真正的爭冠陣容邁進。

不過，交易難度仍相當高；《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基先前為卡布雷拉提出的報價，從未接近成交，小熊最終送出農場排名第1、第11的新秀，加上另一名年輕球員，才完成交易。

海曼也透露，洋基與馬林魚曾討論以右投赫斯（Ben Hess）、外野手路易斯（Dillon Lewis）及一名低階新秀為主的包裹，其中赫斯與路易斯分別為洋基農場第6、第16名新秀；然而洋基農場頭號新秀隆巴德（George Lombard）被視為「非賣品」，而萊斯（Ben Rice）是否能被納入談判，仍未明朗。

整體而言，洋基休賽季操作尚未出現代表性的大動作，但外界普遍認為他們勢必會在某個時間點嘗試製造震撼交易；只是若想成功網羅戈爾，勢必得提出一份讓國民難以拒絕的報價，否則國民完全可能選擇在開幕戰名單中，繼續留下這名王牌左投。

