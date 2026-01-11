「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

林安可確定旅日加盟西武獅後，不僅球迷期待，他在統一獅的好兄弟們也忍不住開起玩笑。陳傑憲、蘇智傑在11日球迷會張現身，受訪時笑談，已經相約「要飛日本看他比賽」，甚至連行程與地點都想好了，鎖定福岡，除了比較近之外，另一原因還可以看他與旅日、加盟軟銀鷹的徐若熙對決。

被問到是否真的會前往日本觀戰，陳傑憲笑說，彼此私下聊天確實有提到這件事，「我們有聊到要直飛福岡去看他。」林安可回應，「最好是啦！你們在球季中。」陳傑憲解釋，選福岡是因為距離較近，「我們跟若熙借票去看你。」但他也坦言，其實不希望真的有這種「空檔」，因為那往往代表受傷，「希望不要有這樣的時間啦。」

對此，林安可也幽默回應，笑說他們已經放話要請假來日本，「陳傑憲還說要跟球團說『安可主題日』。」林安可則笑著回擊，「我在日本等你們，我沒差，看你們敢不敢來。」

另一名好友蘇智傑也加入玩笑行列，他表示如果真的有機會，「季中休息兩天就衝日本找他。」尤其若剛好在福岡碰上徐若熙，「福岡兩個小時就到了，還在那邊開玩笑說要請假。」

談到外界關注的「古林睿煬對決林安可」話題，蘇智傑則笑回，「這個問題……就看當時吧！沒有看好誰，都是不錯的學弟，會是很好看的對決。」至於要幫誰加油，他幽默給出折衷答案，「一轟一三振好了，古林是先發投手，對決次數應該滿多的。」

