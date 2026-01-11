運動雲

>

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台南報導

林安可確定旅日加盟西武獅後，不僅球迷期待，他在統一獅的好兄弟們也忍不住開起玩笑。陳傑憲、蘇智傑在11日球迷會張現身，受訪時笑談，已經相約「要飛日本看他比賽」，甚至連行程與地點都想好了，鎖定福岡，除了比較近之外，另一原因還可以看他與旅日、加盟軟銀鷹的徐若熙對決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到是否真的會前往日本觀戰，陳傑憲笑說，彼此私下聊天確實有提到這件事，「我們有聊到要直飛福岡去看他。」林安可回應，「最好是啦！你們在球季中。」陳傑憲解釋，選福岡是因為距離較近，「我們跟若熙借票去看你。」但他也坦言，其實不希望真的有這種「空檔」，因為那往往代表受傷，「希望不要有這樣的時間啦。」

對此，林安可也幽默回應，笑說他們已經放話要請假來日本，「陳傑憲還說要跟球團說『安可主題日』。」林安可則笑著回擊，「我在日本等你們，我沒差，看你們敢不敢來。」

另一名好友蘇智傑也加入玩笑行列，他表示如果真的有機會，「季中休息兩天就衝日本找他。」尤其若剛好在福岡碰上徐若熙，「福岡兩個小時就到了，還在那邊開玩笑說要請假。」

談到外界關注的「古林睿煬對決林安可」話題，蘇智傑則笑回，「這個問題……就看當時吧！沒有看好誰，都是不錯的學弟，會是很好看的對決。」至於要幫誰加油，他幽默給出折衷答案，「一轟一三振好了，古林是先發投手，對決次數應該滿多的。」

▲▼林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲林安可感謝球迷見面會-陳傑憲、林安可、蘇智傑。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 林安可西武獅陳傑憲蘇智傑日本旅日

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

職籃生涯猶如人生　于煥亞罕見激情點燃港都熱血

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

4林益全4打點登CPB打點王

5張肇元只簽一年有原因　目標最佳9人

最新新聞

1補林岱安戰力！世界冠軍客座抵台

2獅隊也有「喬登」！統一獅拍板譯名

3奧會主席蔡家感謝教練付出　讚辜仲諒推廣棒球

4「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本

5林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366