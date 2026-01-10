隊長交棒不退場！王柏融霸氣喊「我還在」　開心重逢老戰友

運動雲

▲▼ 台鋼雄鷹開訓典禮-王柏融，吳念庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲王柏融、吳念庭隊長交接。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹春訓開訓日，王柏融將隊長職務交棒給吳念庭，交接當下露出輕鬆笑容，是否卸下壓力，王柏融笑說，其實沒有太多轉換心情，「我還是在這個球隊啊，那只是一個稱呼的方式。」

回顧過去兩年擔任隊長的經驗，王柏融坦言，球隊年輕選手多，自己扮演的角色，更像是橋樑，「很多教練在講的時候，他們或許聽不懂，那就由我這個角色，來協助他們理解。」他強調，隊長並不是一個人的事，而是整個團隊一起撐起來的責任。

隊長一職交棒給吳念庭，王柏融表示並沒有特別「交代什麼秘訣」，因為自己仍在球隊中，「我還是會在旁邊輔助他，不可能卸下隊長之後就什麼都不管。」他認為，不論誰當隊長，資深選手都該共同支援，「大家互相，都是為了這個球隊好。」

今年台鋼補進多位熟面孔，包括劉時豪、黃子鵬等昔日戰友再度同隊，讓王柏融相當開心，「畢竟是以前很熟悉的隊友，在一起相處也很快樂，繞了一圈又回到同一隊，特別歡樂。」他笑說，時豪本身就是「開心果」，一定能替球隊帶來更多笑聲。

黃子鵬昨日加盟儀式受訪時坦言有些緊張，王柏融也第一時間傳訊息給他打氣，「來到新環境不熟悉，身為學長，就是要讓他知道不用擔心，學長在這裡，大膽去做就好。」一句「怕什麼，有我在」，讓黃子鵬直呼感受到有學長可以依靠的安心感。

至於自身狀況，王柏融去年手肘不適引起關注，他表示已持續治療，目前已經復原，「沒什麼大礙。」休賽季的重心也放在養傷與調整身心狀態，「把自己調整到最好，再回到球隊。」

他也透露休賽季曾前往日本進修，「去走一走，也學一些東西、看一些東西，不管自己用得到、用不到，對未來都會有幫助。」他進一步表示，「哪怕我用不到，也可以幫助球隊的年輕選手。」

關鍵字： 王柏融台鋼雄鷹隊長交接春訓球隊補強

